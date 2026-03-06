Koszmar w Borowej. Są nowe ustalenia po śmierci 23-latki i odkryciu ciał dzieci

Jacek Chlewicki
2026-03-06 5:00

Są nowe ustalenia w sprawie makabrycznego odkrycia w Borowej w powiecie kłobuckim (woj. śląskie). Biegli ustalili już przyczynę śmierci 23-letniej Karoliny Ł., która zmarła w swoim domu krótko po porodzie. Specjaliści wskazali, że kobieta wykrwawiła się w wyniku krwotoku okołoporodowego. Śledczy wciąż próbują natomiast wyjaśnić okoliczności śmierci noworodka, którego ciało znaleziono w pudełku w szafie, oraz szczątków drugiego niemowlęcia.

  • Do tragedii doszło w miejscowości Borowa w powiecie kłobuckim.
  • 23-letnia Karolina Ł. zmarła po porodzie; przyczyną był krwotok okołoporodowy.
  • Ratownicy zostali wezwani do domu przy ul. Dębowej, ale kobiety nie udało się uratować.
  • W trakcie przeszukania policja znalazła w szafce pudełko ze zwłokami noworodka.
  • W domu odkryto również szczątki innego niemowlęcia, które mogło umrzeć rok lub dwa lata wcześniej.
  • Stan szczątków nie pozwala ustalić przyczyny śmierci ani płci dziecka.
  • Zatrzymano partnera zmarłej, 27-letniego Michała D., oraz jego 56-letnią matkę Iwonę D.
  • Śledczy zarzucają im narażenie kobiety na niebezpieczeństwo i nieumyślne spowodowanie jej śmierci poprzez opóźnienie wezwania pomocy i zatajenie porodu.
  • Iwona D. opuściła areszt i pozostaje pod dozorem policji.
  • Trwają badania histopatologiczne i toksykologiczne, które mają wyjaśnić okoliczności śmierci noworodka.

W niewielkiej miejscowości Borowa w powiecie kłobuckim doszło do makabrycznego odkrycia, które wstrząsnęło mieszkańcami. W nocy z 3 na 4 listopada do jednego z domów przy ul. Dębowej wezwano pogotowie ratunkowe do 23-letniej Karoliny Ł., jednak ratownicy nie zdołali jej uratować. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta niedawno urodziła dziecko, a jej śmierć była skutkiem powikłań poporodowych. Podczas przeszukania domu policjanci znaleźli w szafce pudełko ze zwłokami noworodka oraz starsze szczątki innego niemowlęcia. 

W związku ze sprawą zatrzymano partnera zmarłej kobiety, 27-letniego Michała D., oraz jego 56-letnią matkę Iwonę D. Prokuratura zarzuciła im narażenie 23-latki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślne spowodowanie jej śmierci poprzez znaczne opóźnienie wezwania pogotowia i zatajenie faktu porodu przed ratownikami. Iwona D. opuściła już areszt tymczasowy. Ma dozór policyjny.

"Fakt" dotarł do nowych informacji w sprawie koszmaru, który wydarzył się w miejscowości Borowa. Jak poinformował prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, biegli ustalili już przyczynę śmierci 23-letniej Karoliny Ł. Z opinii specjalistów wynika, że kobieta zmarła w wyniku krwotoku okołoporodowego, do którego doszło bezpośrednio po porodzie.

Natomiast w przypadku dziecka, którego szczątki znajdowały się w pudełku w szafie, biegli stwierdzili bardzo zaawansowany rozkład – pozostały głównie kości, a według ekspertów śmierć mogła nastąpić rok lub dwa lata wcześniej. Z powodu stanu szczątków nie da się ustalić ani dokładnej przyczyny zgonu, ani płci dziecka. Jak podaje "Fakt", drugi noworodek pochodził z ciąży donoszonej i był zdolny do samodzielnego życia poza organizmem matki, jednak przyczyna jego śmierci wciąż nie jest znana. W tej sprawie śledczy czekają na wyniki badań histopatologicznych i toksykologicznych, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zgonu.

Makabra w Borowej
