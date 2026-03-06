Dominika Rybak z „Królowych Przetrwania” potrafi się ostro bić! Influencerka walczyła w czołowych organizacjach

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2026-03-06 11:53

Trzecia edycja programu „Królowa Przetrwania” dopiero się rozpoczęła, a już pojawiła się jedna z faworytek do zwycięstwa. Dużą sympatię uczestniczek i widzów zdobyła Dominika Rybak – zawodniczka freak fightów, która ma za sobą spore doświadczenie w sportach walki. Czy twardy charakter i umiejętności walki pomogą jej w wygranej w programie „Królowa Przetrwania”?

  • Dominika Rybak potrafi się znakomicie bić. Czy pomoże jej to w programie „Królowa Przetrwania”?
  • Influencerka ma duże doświadczenie w sportach walki
  • W przeszłości biła się m.in. w FAME MMA czy PRIME MMA

Dominika Rybak zyskała sympatię w „Królowych Przetrwania”! Faworytka programu?

Program „Królowa Przetrwania” wrócił z trzecim sezonem, a premierowy odcinek wyemitowany 4 marca przyniósł widzom sporo emocji. W dżungli rywalizuje szerokie grono znanych kobiet, a wśród nich znalazły się m.in. Dominika Tajner, Ilona Felicjańska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, Nicol Pniewska, Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska, Dominika Rybak, Anna Sowińska, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak oraz Izabela Macudzińska-Borowiak. Nową prowadzącą programu została Małgorzata Rozenek-Majdan, która zastąpiła Izu Ugonoha.

Już pierwszy odcinek pokazał, że w dżungli nie zabraknie emocji. Pojawiły się łzy, pierwsze napięcia między uczestniczkami oraz trudne zadania. Na tle tych wydarzeń wyróżniła się jednak Dominika Rybak, która szybko zdobyła sympatię pozostałych uczestniczek. Podczas rozmów udzielanych po premierze programu wiele z nich przyznawało, że to właśnie z nią nawiązały najlepsze relacje.

To ona jest faworytką "Królowej przetrwania". Uczestniczki są co do niej zgodne

Dominika Rybak
Galeria zdjęć 9

Dominika Rybak ma wielkie doświadczenie w sportach walki

Rybak jest dobrze znana fanom sportów walki. W przeszłości występowała w federacjach freak-fightowych, takich jak FAME MMA czy PRIME Show MMA. Stoczyła pięć pojedynków, z których trzy wygrała – pokonała m.in. Klaudię Kapuśniak, Dagmarę Szewczyk oraz Elizabeth Anorue. Dwukrotnie musiała uznać wyższość Klaudii „Sheeyi” Kołodziejczyk.

Zawodniczka rozwijała swoje umiejętności także poza Polską. Wielokrotnie wyjeżdżała do Tajlandii, gdzie trenowała muay thai i brała udział w lokalnych galach. To właśnie sportowe doświadczenie i charakter wypracowany na treningach sprawiają, że w programie pokazuje się jako osoba opanowana, odporna na stres i gotowa na trudne warunki.

Naatalisa zaskoczy w "Królowej przetrwania". Koleżanki z programu zdradzają całą prawdę

Jej postawa w pierwszych odcinkach „Królowej przetrwania” sprawiła, że wiele uczestniczek zaczęło wskazywać ją jako jedną z najsilniejszych rywalek w walce o zwycięstwo. Sportowa przeszłość może okazać się w dżungli dużym atutem, szczególnie w zadaniach wymagających siły, wytrzymałości i odporności psychicznej.

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT
Pytanie 1 z 14
Kim jest ten zawodnik?
QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

królowa przetrwania
FAME MMA