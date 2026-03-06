Sylwester Wardęga zostanie ojcem. Zdradził miejsce poczęcia. Urocze zdjęcia opublikowane w sieci!

Sylwester Wardęga zostanie tatą. Przekazał radosne wieści na swoim Instagramie

W sieci pojawiły się wspólne zdjęcia z jego ukochaną

Influencer zdecydował się na ogłoszenie miejsca poczęcia swojego potomka

Sylwester Wardęga zostanie ojcem. Pokazał zdjęcia!

Sylwester Wardęga ogłosił w mediach społecznościowych, że wkrótce zostanie ojcem. Popularny youtuber i były zawodnik FAME MMA przekazał fanom, że wraz ze swoją partnerką, znaną w sieci jako „Baba Jaga”, spodziewają się dziecka. Jak zdradził, maluch ma przyjść na świat w lipcu. - Chcielibyśmy podzielić się dobrą nowiną. W lipcu będziemy mieli dziecko. Zostaniemy rodzicami i bardzo się z tego powodu cieszymy – napisał Wardęga w poście opublikowanym na Instagramie.

Twórca przyznał, że od dawna marzył o zostaniu ojcem. Jak wyjaśnił, jeszcze w październiku podczas wspólnej podróży na Islandię rozmawiał z partnerką o planach powiększenia rodziny, choć początkowo zakładali, że nastąpi to dopiero w przyszłym roku.

Pierwszy wyrok po Pandorze! Sylwester Wardęga z ogromną karą finansową! "Absurdalne uzasadnienie sądu"

- Marzyłem o tym od dawna i okazało się, że jednak jestem szczęściarzem. Gdy w październiku byliśmy na Islandii rozmawialiśmy, że fajnie byłoby mieć dziecko, ale tak za rok, gdy uporamy się ze wszystkimi problemami – napisał.

21

Wardęga: Dzidziuś powstał na Islandii

Wardęga zdradził również, że para postanowiła nie odkładać planów na później. - Jednak z racji tego, że mamy już swoje lata (ja 36 lat a Jaga 34) to warto zacząć się starać, bo to może nie być takie łatwe… i uwaga wielkie szczęście UDAŁO SIĘ JUŻ ZA PIERWSZYM RAZEM – dodał. Influencer w humorystyczny sposób zdradził także okoliczności poczęcia dziecka. - Dzidziuś powstał na Islandii pod Zorzą Polarną – napisał.

Jak poinformował, para dowiedziała się o ciąży w listopadzie. Wardęga podkreślił, że dziecko rozwija się prawidłowo i przyszli rodzice są już po pierwszych badaniach. Na razie nie znają jeszcze płci dziecka.

- Dowiedzieliśmy się w listopadzie. Dziecko rozwija się prawidłowo i jesteśmy już po badaniach, bardzo się cieszymy, że jest zdrowe. Płci jeszcze nie znamy. Wataha się powiększa, a my jesteśmy bardzo szczęśliwi – napisał.