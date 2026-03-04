Zobaczyli Agnieszkę Radwańską na imprezie i jej nie poznali! Isia kończy 37 lat. Ale się zmieniła

Zakończenie profesjonalnej kariery w 2018 roku pozwoliło Agnieszce Radwańskiej na czerpanie z życia pełnymi garściami. Finalistka Wimbledonu z 2012 roku jakiś czas temu odnalazła się w nowej roli – mentorki i członkini sztabu szkoleniowego Magdy Linette. To właśnie między innymi w ramach tej współpracy obie panie pojawiły się na imprezie poprzedzającej start zmagań w Indian Wells.

Radwańska na imprezie przed 37. urodzinami. Fani jej nie poznali!

Obecność Radwańskiej na wydarzeniu nie umknęła uwadze fanów tenisa z całego świata. Tym razem to jej wygląd stał się głównym tematem komentarzy. Od czasu zakończenia kariery Isia przeszła zauważalną metamorfozę, co sprawiło, że niektórzy kibice mieli trudności z jej identyfikacją!

"Za każdym razem gdy ją teraz widzę, muszę się dwa razy upewnić, czy to na pewno ona..." – to jeden z popularnych komentarzy zagranicznych fanów w portalu X, który doskonale oddaje metamorfozę Radwańskiej. Zresztą sami spójrzcie:

Every time I see her these days I have to double-check it's actually her... pic.twitter.com/Hy5TsRvEJf— Oleg S. (@AnnaK_4ever) March 3, 2026

Sama Radwańska, która urodziła się 6 marca 1989 roku, czerpie ile może ze sportowej emerytury. Po latach spędzonych w reżimie treningowym i ciągłych podróżach, teraz może pozwolić sobie na więcej swobody, także w kwestii wizerunku. Jej przemiana jest często komentowana w mediach społecznościowych, gdzie fani z sentymentem wspominają jej występy na korcie, jednocześnie z ciekawością obserwując jej życie po karierze.

"Jedna z najlepszych zawodniczek WTA, która nie wygrała Szlema. Zasługuje na co najmniej jednego" - czytamy w komentarzach dotyczących przemiany Isi. Mamy nadzieję, że z jej wsparciem na podobny poziom wróci Magda Linette, a turniej w Indian Wells może być przełomowy. W pierwszej rundzie Polka zmierzy się z reprezentantką gospodarzy - Ashlyn Krueger.