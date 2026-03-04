Kamila Sellier po wypadku przeszła rekonstrukcję oczodołu! Pokazała się po zabiegu

Dramatyczny wypadek Kamili Sellier podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo ma dalsze konsekwencje.

Reprezentantka Polski w short tracku poinformowała o operacji rekonstrukcji oczodołu!

Sellier pokazała się po zabiegu i uspokoiła zmartwionych fanów.

Kamila Sellier przeszła rekonstrukcję oczodołu. Pokazała się po operacji

Do mrożącego krew w żyłach zdarzenia z udziałem Kamili Sellier doszło podczas ćwierćfinałowego biegu IO na 1500 metrów. W wyniku upadku na torze, Polka została przypadkowo uderzona w twarz płozą łyżwy przez jedną z rywalek. Sellier, zalewając się krwią, została zniesiona z lodu na noszach i natychmiast przetransportowana do szpitala. Wstępna diagnostyka we Włoszech wykazała uszkodzenie kości twarzy. Po kilku dniach i pierwszych zabiegach zawodniczka wróciła do Polski 23 lutego, ale musiała kontynuować leczenie.

W najnowszym wpisie ze środy 4 marca, który uspokoił kibiców, Kamila Sellier poinformowała o kolejnym ważnym etapie leczenia po koszmarnym wypadku na olimpijskim torze.

"Kolejny powrót do domu, tym razem po operacji rekonstrukcji oczodołu. Wciąż czekają mnie pewnie liczne wizyty u okulisty, ale wszystko zmierza w dobrym kierunku :) Swoją drogą mąż dbał o to, żebym nie głodowała w szpitalu" – napisała łyżwiarka na Instagramie, dołączając kilka zdjęć ze szpitala i po zabiegu.

Jej optymistyczne słowa niosą ulgę po wydarzeniach, które wstrzymały oddech całej sportowej Polsce. Przeprowadzona operacja rekonstrukcji oczodołu była kluczowym krokiem w procesie powrotu do pełnej sprawności, a czekające ją dalsze wizyty nie wpływają na optymistyczne nastawienie Sellier.