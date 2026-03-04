Rywal Kacpra Tomasiaka utknął w Dubaju! Nadal czeka na wyjazd. „Wciąż żyję”

Piekło na Bliskim Wschodzie trwa, a jedną z ofiar całej sytuacji stał się czołowy skoczek świata - Ren Nikaido. Japończyk, który utknął w Dubaju, stracił już zawody Pucharu Świata w Bad Mitterndorf, ale nadal nie może się wydostać z zagrożonego terytorium! W środę (4 marca) pokazał w mediach społecznościowych zdjęcie z wymownym opisem: "Wciąż żyję". Dopiero co walczył z Kacprem Tomasiakiem o medale IO...

  • Ren Nikaido był największym nieobecnym ostatnich zawodów Pucharu Świata w Bad Mitterndorf.
  • Z powodu awarii samolotu nie mógł wylecieć z Japonii, a w awaryjnej trasie utknął w Dubaju, gdzie rozpoczęło się piekło.
  • Japoński skoczek był jedną z największych gwiazd igrzysk obok Kacpra Tomasiaka, a teraz nie może się wydostać z Dubaju.

Ren Nikaido utknął w Dubaju. Gwiazda skoków nie może się wydostać

Perypetie Rena Nikaido wstrząsnęły kibicami już w trakcie ostatniego weekendu Pucharu Świata w Bad Mitterndorf. Japończyk, który na igrzyskach olimpijskich podobnie jak Kacper Tomasiak wywalczył 3 medale, napotkał ogromne problemy z podróżą z Japonii do Europy. Najpierw problemy techniczne w samolocie powstrzymały go przed wylotem z ojczyzny, przez co stracił szansę na występ w PŚ w piątek i sobotę. Nikaido starał się jednak wyrobić na niedzielę - podobnie jak Tomofumi Naito. W przeciwieństwie do kolegi, który dotarł do Austrii i w niedzielnym konkursie na pożyczonych nartach zajął znakomite 4. miejsce, potrójny medalista IO utknął w Dubaju, skąd wciąż się nie wydostał!

Wydawało się, że nic z tego, jednak cała Polska zobaczy Tomasiaków. Oficjalny komunikat

Nikaido mógł tylko oglądać, jak Naito i inni latali na Kulm po 240 metrów. Co gorsza, znalazł się w naprawdę trudnej sytuacji. W Dubaju wciąż jest niebezpiecznie w związku z trwającą wojną na Bliskim Wschodzie, a Japończyk nie zdołał się ewaukować. W mediach społecznościowych informuje kibiców o swoich losach - pokazywał m.in. dubajski upał, a także cieszył się z możliwości zjedzenia japońskiego ramenu. Wyjazd z Dubaju wciąż się jednak opóźnia...

"Still alive (Wciąż żyję - tłum.)" - napisał Nikaido w środę na Instagramie pod swoim zdjęciem z filiżanką kawy w Dubaju. Ubrany w strój reprezentacji Japonii skoczek czeka aż wreszcie wydostanie się z zagrożonego terytorium. Pod znakiem zapytania stoi jego występ w najbliższych zawodach PŚ w Lahti (6-8 marca). Jednak najważniejsze jest teraz, aby cały i zdrowy opuścił w końcu strefę wojny.

