Syn Karola Nawrockiego idzie w ślady ojca. Wujek dla "Super Expressu": "Antek to rekord świata!"

2026-03-04 13:53

Pasję do sportu odziedziczył po ojcu. 15-letni Antek Nawrocki, syn prezydenta Karola Nawrockiego, odbywa treningi bokserskie. Co więcej, zajęcia odbywają się w Belwederze pod okiem legendarnego trenera Zbigniewa Raubo. Dumy z młodego sportowca nie kryje wujek, Waldemar Nawrocki, który w rozmowie z "Super Expressem" określa go mianem "rekordu świata".

  • 15-letni Antek Nawrocki, syn prezydenta Karola Nawrockiego, idzie w ślady ojca, rozpoczynając treningi bokserskie.
  • Zajęcia odbywają się w Belwederze, a jego mentorem jest legendarny trener Zbigniew Raubo.
  • Wujek Antka, Waldemar Nawrocki, nazywa go "rekordem świata", podkreślając jego dojrzałość i inteligencję.
  • Czy młody Antek ma szansę na sportową karierę?

Prezydencka pasja do boksu

Zanim Karol Nawrocki został prezydentem, z powodzeniem rozwijał swoją karierę sportową. W latach 2000-2004 reprezentował barwy bokserskiego klubu RKS Stoczniowiec. Jako junior odnosił sukcesy, zdobywając m.in. pierwsze miejsce w Strefowym Turnieju o Puchar Polski w wadze do 91 kg. Choć ostatecznie postawił na inną ścieżkę kariery, miłość do pięściarstwa pozostała.

Teraz okazuje się, że sportowa pasja przeszła na kolejne pokolenie. Młodszy syn prezydenta, 15-letni Antek Nawrocki, również założył rękawice bokserskie. Wygląda na to, że w rodzinie rośnie kolejny talent, który może w przyszłości zawojować ringi.

Wujek o Antku: "Poważny i inteligentny jak dorosły człowiek"

Mało kto zna prezydenta i jego rodzinę tak dobrze, jak Waldemar Nawrocki – wujek i zarazem pierwszy trener boksu głowy państwa. W rozmowie z "Super Expressem" nie szczędził siostrzeńcowi ciepłych słów, podkreślając jego niezwykłą dojrzałość i inteligencję.

- Antek jest jak rekord świata! To poważny i inteligentny chłopak, jak dorosły człowiek - uważa Waldemar Nawrocki.

Jak wspomina, chłopak jest niezwykle spostrzegawczy i ma własne zdanie. Wujek prezydenta przytoczył zabawną anegdotę, która doskonale obrazuje charakter nastolatka.

- Jak Karola dekorowali, to zwrócił mi uwagę: "Wujas, jak ty masz ten krawat założony? Tu trzeba coś popuścić!" Aż mi się głupio zrobiło - śmieje się pan Waldemar. Jego zdaniem życie w specyficznym środowisku sprawiło, że Antek, choć jest bardzo wyważony i "poważnie odbiera świat", pozostając przy tym zabawnym nastolatkiem.

Treningi w Belwederze pod okiem legendy

Ambicje młodego Nawrockiego są traktowane bardzo poważnie. Jak kilka miesięcy temu pisał "Fakt", o jego sportowy rozwój dba jeden z najlepszych trenerów w historii polskiego boksu, Zbigniew Raubo. 68-letni szkoleniowiec, wielokrotny mistrz Polski, w przeszłości prowadził kadrę narodową oraz pracował z takimi gwiazdami jak Przemysław Saleta, Artur Szpilka, Krzysztof "Diablo" Włodarczyk czy Maciej Zegan.

Teraz ten wybitny specjalista udziela indywidualnych lekcji 14-letniemu Antkowi, a miejscem treningów jest sam Belweder. Taki mentor to gwarancja, że syn prezydenta otrzyma najlepsze możliwe podstawy, by w przyszłości z powodzeniem kontynuować rodzinną tradycję.

