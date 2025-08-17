Wujek Nawrockiego ujawnia tajemnice prezydenta: „Karol często się wzrusza”. Zdradza też jego stosunek do alkoholu

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2025-08-17 16:00

Od ponad tygodnia Karol Nawrocki jest prezydentem RP. Gościem specjalnym na zaprzysiężeniu był Waldemar Nawrocki, wujek prezydenta i jego pierwszy trener boksu. Pan Nawrocki specjalnie dla „Super Expressu” zdradził tajemnice nowej głowy państwa. - Karol jest i twardy, i uczuciowy. Często się wzrusza – wyjawia.

Na niedawnym zaprzysiężeniu prezydenta RP Karola Nawrockiego nie zabrakło osobistości ze świata boksu. Prezydent jest nie tylko fanem tej dyscypliny, ale też ją czynnie uprawia. Wielka w tym zasługa Waldemara Nawrockiego. Wujek prezydenta był gościem na zaprzysiężeniu i wspomina ten czas wyśmienicie.

Waldemar Nawrocki: Na zaprzysiężeniu Karola czułem się jak w niebie

- To był czas pełen pięknych rozmów – wspomina pan Waldemar. - Spotkałem ludzi, których nie widziałem 45 lat. Ciarki mnie przechodzą na samą myśl o tej wizycie w Warszawie. Mówiłem wszystkim, że jestem w niebie. Największe wrażenie zrobiła na mnie msza. Moja żona aż zaniemówiła. Do kościoła się chodzi, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Wszystko pięknie zrobione – dodaje.

Przeczytaj także: Karol Nawrocki z zaskakującą deklaracją w sprawie meczów. Taki ma plan. Nie chodzi tylko o Lechię Gdańsk

Waldemar Nawrocki był nie tylko na zaprzysiężeniu, ale też na wieczornym świętowaniu dla najbliższych i rodziny.

- My świętowaliśmy jeszcze w Gdańsku przed przyjazdem. Na imprezie u Karola nie było żadnego alkoholu. Zresztą do niego to nawet lampka wina nie pasuje. On żyje jak sportowiec. Przy takim stresie musi tak żyć – podkreśla Nawrocki.

Wujek prezydenta dumny. "Karol da radę!"

Wujek prezydenta bardzo stresował się pierwszym spotkaniem z Karolem po objęciu przez niego urzędu prezydenta. Nie wiedział, jak się do niego zwracać.

Zobacz też: Karol Nawrocki na gali boksu w Gdańsku! Prezydent nie zapomniał o przyjaciołach

- Powiedziałem i Karolu, i prezydencie. Jestem tak blisko Karola, że ciężko mi mówić do niego prezydencie. Żona mnie strofowała: „Waldek, ty powiedziałeś Karol!”. A mnie się jest ciężko przyzwyczaić. On wie, że jestem luźny i swobodny – mówi pan Waldemar i dodaje. - Znam dobrze Karola. Ma coś ze sportowca, z boksera. On wie, że trzeba się w życiu bić, bo życie to walka. To moje słowa i Karol to w jednej z wypowiedzi pociągnął. Od walki nie uciekniemy. Jak się podjął tej pracy, to da radę! - zapewnia.

Mało kto zna nowego prezydenta tak dobrze, jak jego wujek. Pan Waldemar zajmuje wyjątkowe miejsce w sercu Karola Nawrockiego.

Tomasz Adamek i Karol Nawrocki
10 zdjęć

- Karol będzie świetnym prezydentem. Kocha tę naszą Polskę. Wzrusza się, jest uczuciowy. Normalny człowiek, to ma i uczucia. Nie jest twardy na krzywdę. Karol ma w sobie ten pozytywny stres i będzie się rozpędzał. On się przed nikim nie położy – kończy Waldemar Nawrocki.

Przeczytaj także:
Wujek prezydenta ujawnia, jaka naprawdę jest Marta Nawrocka. „Niewyzywająca, ni…
Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody
Pytanie 1 z 10
Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii?
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PREZYDENT
KAROL NAWROCKI
BOKS