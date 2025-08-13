Karol Nawrocki pojawił się ostatnio na meczu Lechii Gdańsk

Prezydent Karol Nawrocki pojawił się na stadionie w Gdańsku podczas meczu 4. kolejki piłkarskiej ekstraklasy, w którym Lechia zremisowała z Motorem Lublin 3:3 (2:2). Jak podkreślono, wizyta miała charakter prywatny i wiązała się z jego wieloletnim kibicowaniem gdańskiemu klubowi.

Nawrocki pojawił się na trybunach w pierwszej połowie spotkania. Wszedł do sektora zajmowanego przez najaktywniejszych kibiców gospodarzy, gdzie został przywitany skandowaniem. Na płocie wywieszono również transparent z jego wizerunkiem i hasłem „Byłeś, jesteś, będziesz – zawsze kibicem Lechii”. Prezydent spędził w tym miejscu kilka minut, po czym opuścił sektor i wrócił na trybunę.

Wydarzenie miało charakter symboliczny dla środowiska kibicowskiego Lechii, podkreślając deklarowane przywiązanie Nawrockiego do klubu. Nie towarzyszyły mu wystąpienia publiczne ani oficjalne komunikaty.

Karol Nawrocki odwiedzi wszystkie stadiony PKO BP Ekstraklasy?

Karol Nawrocki pojawił się ostatnio u Bogdana Rymanowskiego w programie na antenie „Polsatu News”. Prezydent Polski przyznał, że chciałby pojawić się na większej liczbie stadionów, a w pierwszej kadencji... odwiedzić je wszystkie!

- Na ile obowiązki mi pozwolą, to mam nadzieję, że uda mi się - przynajmniej w pierwszej kadencji - odwiedzić wszystkie stadiony polskiej Ekstraklasy. Dziękuję kibicom za oddane na mnie głosy, za wsparcie – przyznał wprost.

Karol Nawrocki przyznał też, że nie wyklucza pojawienia się na wydarzeniach związanych z piłkarską reprezentacją Polski. Jego poprzednik, Andrzej Duda, pojawiał się regularnie na meczach kadry narodowej. Wszystko wskazuje, że ta sama sytuacja będzie miała miejsce w sprawie nowego prezydenta.