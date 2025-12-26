Julia Szeremeta kusi pięknymi nogami. Internauci zachwyceni, wicemistrzyni olimpijska wygląda jak milion dolarów

Szeremeta udowodniła w tym roku, że sukces na igrzyskach w Paryżu nie był dziełem przypadku.

- Na mapie całego bokserskiego świata nie znajdziemy drugiej takiej zawodniczki, która ma tak duży plecak medali w tym roku. Przecież ona przegrała od czasu igrzysk w Paryżu tylko dwie walki. Julka potwierdza, że to co najlepsze dopiero prawdopodobnie nastąpi, bo to jest wciąż bardzo młoda dziewczyna, a to co ona potrafi, no to jest po prostu szaleństwo. Do tego pozostaje tą normalną, fajną, sympatyczną Julką, a w ringu ona zamienia się w kata, który karci każdy błąd swojej przeciwniczki - powiedział nam Piotr Jagiełło, komentator boksu w TVP Sport.

Ekspert o Julii Szeremecie: W ringu zamienia się w kata

Znany dziennikarz był wręcz zachwycony niedawną walką finałową Szeremety na młodzieżowych mistrzostwach Europy w Budapeszcie.

- Nie najlepiej rozpoczęła turniej, ale w finale widziałem Julię taką jak w Paryżu - uśmiechniętą, zadowoloną, genialnie wręcz boksującą w defensywie. To był momentami występ ocierający się o coś genialnego, taką iskrę Bożą, która jest absolutnie niespotykana, a przy okazji ona stłamsiła psychicznie swoją rywalkę. Zrobiła dokładnie to, co zawsze robi Usyk - dodał Jagiełło.

Szeremeta prezentuje się zatem w ringu wybornie, ale zachwyca także poza nim. 22-latka lubi kuszące stroje, czego dowodem chociażby niedawna kolacja z Dariuszem Michalczewskim czy wizyta na wielkim finale "Top Model".

"Pięknie wyglądasz!", "Super modelka, bardzo dobrze wyglądasz, super fotki", "Ale się odwaliła", "Bóg Ci dał ręce do walki, a nogi do piękna", "Ujęcie mistrzowskie", "Piękna i zdolna jest ta nasza Julka", "Ale stylówa, przepraszam czy tu biją?", "Wyglądasz jak milion dolarów", "Z twoją urodą ten finał byś wygrała" - to tylko kilka komentarzy internautów zamieszczonych pod zdjęciami Szeremety w jej mediach społecznościowych.

