Takich scen nikt się nie spodziewał. Chodzi o Karola Nawrockiego w Gdańsku. Wszyscy przecierali oczy

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-08-12 11:51

Prezydent Karol Nawrocki jest w ostatnich dniach bardzo aktywny. Po zaprzysiężeniu na najważniejszy urząd w Polsce, 42-latek wyjeżdża poza Warszawę i spotyka się z Polakami. W poniedziałkowy wieczór pojawił się na stadionie Lechii Gdańsk. Mało tego - prezydent Nawrocki udał się do młyna, gdzie został ciepło przyjęty przez zagorzałych fanów Lechii.

  • Lechia Gdańsk po kapitalnym meczu zremisowała z Motorem Lublin 3:3. O warstwie sportowej mówi się sporo, ale jeszcze więcej uwagi media poświęcają Karolowi Nawrockiemu. Prezydent RP udał się do kibiców "Biało-Zielonych".
  • Nawrocki to zdeklarowany fan Lechii Gdańsk. Nikt jednak nie spodziewał się, że głowę państwa zobaczymy w sektorze, przeznaczonym dla najgłośniej dopingujących kibiców!
  • Dziękuję Lechii Gdańsk i wszystkim kibicom z całej Polski za wsparcie! - napisał prezydent Nawrocki w mediach społecznościowych.

Prezydent Karol Nawrocki na meczu Lechii Gdańsk

To była piękna reklama PKO BP Ekstraklasy. Lechia Gdańsk i Motor Lublin zaprezentowały widzom kapitalne widowisko, zakończone remisem 3:3. Spotkanie z trybun oglądał prezydent Karol Nawrocki, któremu towarzyszyli synowie. Co ciekawe, popierany przez PiS 42-latek mógł liczyć na bardzo ciepłe przywitanie, co w przypadku osób, związanych z polityką nie jest częstym widokiem. 

- Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii - głosił transparent, który pojawił się w sektorze najbardziej zagorzałych fanów gdańskiego zespołu. Sam Nawrocki pofatygował się do wspominanego sektora. Widok prezydenta RP w młynie wywołał ogromne poruszenie w sieci. Niektórzy do tej pory nie mogą w to uwierzyć!

Galeria ze zdjęciami: Prezydent Karol Nawrocki na stadionie Lechii Gdańsk. Poszedł do młyna!

Karol Nawrocki na meczu Lechia Gdańsk - Motor Lublin. Prezydent poszedł do młyna!
16 zdjęć

Prezydent RP w młynie Lechii. Zdania są podzielone

Jak to w takich przypadkach bywa - internauci się podzielili. Popierający Karola Nawrockiego twierdzą, że prezydent RP pokazuje, że jest "normalnym człowiekiem", a jego przeciwnicy mówią o "kibolskich zapędach" i potencjalnym niebezpieczeństwie. Na zdjęciach Marcina Gadomskiego z "Super Expressu" widzimy, że prezydent Nawrocki unosi kciuk do góry i wyraźnie dobrze się czuje w młynie. 

- Dziękuję Lechii Gdańsk i wszystkim kibicom z całej Polski za wsparcie - napisał Nawrocki w serwisie X (dawniej Twitter). Złośliwi odpowiedzieli, że w Gdańsku poniósł sromotną klęskę. Rafał Trzaskowski uzyskał w stolicy Pomorza ponad 70% głosów. 

Polecany artykuł:

Karol Nawrocki pojawił się na meczu Lechii Gdańsk! Prezydent wywołał poruszenie…
Super Express Google News
Kibice dopingowali prezydenta Karola Nawrockiego. Jego reakcja mówi wszystko
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
LECHIA GDAŃSK