Takich scen nikt się nie spodziewał. Chodzi o Karola Nawrockiego w Gdańsku. Wszyscy przecierali oczy

Lechia Gdańsk po kapitalnym meczu zremisowała z Motorem Lublin 3:3. O warstwie sportowej mówi się sporo, ale jeszcze więcej uwagi media poświęcają Karolowi Nawrockiemu. Prezydent RP udał się do kibiców "Biało-Zielonych".

Nawrocki to zdeklarowany fan Lechii Gdańsk. Nikt jednak nie spodziewał się, że głowę państwa zobaczymy w sektorze, przeznaczonym dla najgłośniej dopingujących kibiców!

Dziękuję Lechii Gdańsk i wszystkim kibicom z całej Polski za wsparcie! - napisał prezydent Nawrocki w mediach społecznościowych.

Prezydent Karol Nawrocki na meczu Lechii Gdańsk

To była piękna reklama PKO BP Ekstraklasy. Lechia Gdańsk i Motor Lublin zaprezentowały widzom kapitalne widowisko, zakończone remisem 3:3. Spotkanie z trybun oglądał prezydent Karol Nawrocki, któremu towarzyszyli synowie. Co ciekawe, popierany przez PiS 42-latek mógł liczyć na bardzo ciepłe przywitanie, co w przypadku osób, związanych z polityką nie jest częstym widokiem.

- Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii - głosił transparent, który pojawił się w sektorze najbardziej zagorzałych fanów gdańskiego zespołu. Sam Nawrocki pofatygował się do wspominanego sektora. Widok prezydenta RP w młynie wywołał ogromne poruszenie w sieci. Niektórzy do tej pory nie mogą w to uwierzyć!

Galeria ze zdjęciami: Prezydent Karol Nawrocki na stadionie Lechii Gdańsk. Poszedł do młyna!

Prezydent RP w młynie Lechii. Zdania są podzielone

Jak to w takich przypadkach bywa - internauci się podzielili. Popierający Karola Nawrockiego twierdzą, że prezydent RP pokazuje, że jest "normalnym człowiekiem", a jego przeciwnicy mówią o "kibolskich zapędach" i potencjalnym niebezpieczeństwie. Na zdjęciach Marcina Gadomskiego z "Super Expressu" widzimy, że prezydent Nawrocki unosi kciuk do góry i wyraźnie dobrze się czuje w młynie.

- Dziękuję Lechii Gdańsk i wszystkim kibicom z całej Polski za wsparcie - napisał Nawrocki w serwisie X (dawniej Twitter). Złośliwi odpowiedzieli, że w Gdańsku poniósł sromotną klęskę. Rafał Trzaskowski uzyskał w stolicy Pomorza ponad 70% głosów.