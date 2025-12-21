Atak nożownika w centrum Gdańska! Poszkodowany trafił do szpitala, policja zatrzymała 26-latka

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-12-21 18:03

Przy ulicy Stągiewnej w Gdańsku, w miejscu chętnie odwiedzanym przez turystów i mieszkańców, doszło do brutalnego ataku nożownika. Jeden mężczyzna trafił do szpitala. Sprawca próbował uciec, jednak nie na długo cieszył się wolnością. Dzięki błyskawicznej akcji policji, podejrzewany o napaść 26-latek został zatrzymany.

Atak nożownika w centrum Gdańska! Poszkodowany walczy o życie, policja zatrzymała 26-latka

i

Autor: Policja Gdańsk/ Materiały prasowe
  • Po godz. 13:00 przy ul. Stągiewnej w Gdańsku mężczyzna został ugodzony nożem i trafił do szpitala.
  • Dzięki szybkiej akcji policji, jeszcze przed godz. 15:00 zatrzymano podejrzanego o atak 26-latka.
  • Śledczy ustalają obecnie motywy ataku oraz wszystkie okoliczności zdarzenia.

Atak nożownika w Gdańsku! 26-latek w rękach policji

Zgłoszenie o ataku nożownika w Gdańsku wpłynęło do służb tuż po godzinie 13.00. Z informacji wynikało, że przy ulicy Stągiewnej doszło do ugodzenia nożem, a poszkodowany mężczyzna wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Na miejsce natychmiast wysłano patrole policji oraz karetkę pogotowia. Ranny został niezwłocznie przetransportowany do szpitala, a o całym zajściu poinformowano prokuratora, który objął śledztwo swoim nadzorem.

Jak informuje policja, na miejscu zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz policyjny technik kryminalistyki. Ich zadaniem było dokładne zbadanie miejsca ataku, przeprowadzenie oględzin i zabezpieczenie wszystkich śladów, które mogłyby pomóc w schwytaniu sprawcy i ustaleniu okoliczności zdarzenia. W akcji poszukiwawczej brał udział również przewodnik z psem tropiącym, którego zadaniem było podjęcie tropu za uciekającym napastnikiem.

Sprawą od samego początku zajęli się kryminalni z gdańskiej komendy. To oni, analizując zebrane dowody, w tym zapisy z kamer monitoringu, i rozmawiając ze świadkami, starali się wytypować sprawcę. Jeszcze przed godziną 15.00 funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o dokonanie tego brutalnego czynu. Okazał się nim 26-letni obywatel Polski. Mężczyzna trafił prosto do policyjnej celi, gdzie oczekuje na dalsze czynności procesowe.

Polecany artykuł:

Zakażenia wracają do Polski. Najnowsze dane pokazują niepokojący skok

Nieznany motyw ataku nożownika w Gdańsku

Zatrzymanie 26-latka to dopiero początek żmudnej pracy śledczych. Kluczowe będzie teraz ustalenie motywu, który kierował napastnikiem.

- Śledczy ustalają obecnie motywy ataku oraz wszystkie okoliczności zdarzenia – czytamy w komunikacie pomorskiej policji.

Funkcjonariusze nie wykluczają żadnego scenariusza i szczegółowo badają każdy wątek, który mógłby doprowadzić do wyjaśnienia zagadki ataku przy ulicy Stągiewnej.

Super Express Google News
Pokój Zbrodni - Tragedia w Sanoku
Sonda
Czy czujesz się bezpiecznie w swojej okolicy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NOŻOWNIK
POLICJA GDAŃSK