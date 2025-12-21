Po godz. 13:00 przy ul. Stągiewnej w Gdańsku mężczyzna został ugodzony nożem i trafił do szpitala.

Dzięki szybkiej akcji policji, jeszcze przed godz. 15:00 zatrzymano podejrzanego o atak 26-latka.

Śledczy ustalają obecnie motywy ataku oraz wszystkie okoliczności zdarzenia.

Atak nożownika w Gdańsku! 26-latek w rękach policji

Zgłoszenie o ataku nożownika w Gdańsku wpłynęło do służb tuż po godzinie 13.00. Z informacji wynikało, że przy ulicy Stągiewnej doszło do ugodzenia nożem, a poszkodowany mężczyzna wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Na miejsce natychmiast wysłano patrole policji oraz karetkę pogotowia. Ranny został niezwłocznie przetransportowany do szpitala, a o całym zajściu poinformowano prokuratora, który objął śledztwo swoim nadzorem.

Jak informuje policja, na miejscu zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz policyjny technik kryminalistyki. Ich zadaniem było dokładne zbadanie miejsca ataku, przeprowadzenie oględzin i zabezpieczenie wszystkich śladów, które mogłyby pomóc w schwytaniu sprawcy i ustaleniu okoliczności zdarzenia. W akcji poszukiwawczej brał udział również przewodnik z psem tropiącym, którego zadaniem było podjęcie tropu za uciekającym napastnikiem.

Sprawą od samego początku zajęli się kryminalni z gdańskiej komendy. To oni, analizując zebrane dowody, w tym zapisy z kamer monitoringu, i rozmawiając ze świadkami, starali się wytypować sprawcę. Jeszcze przed godziną 15.00 funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o dokonanie tego brutalnego czynu. Okazał się nim 26-letni obywatel Polski. Mężczyzna trafił prosto do policyjnej celi, gdzie oczekuje na dalsze czynności procesowe.

Nieznany motyw ataku nożownika w Gdańsku

Zatrzymanie 26-latka to dopiero początek żmudnej pracy śledczych. Kluczowe będzie teraz ustalenie motywu, który kierował napastnikiem.

- Śledczy ustalają obecnie motywy ataku oraz wszystkie okoliczności zdarzenia – czytamy w komunikacie pomorskiej policji.

Funkcjonariusze nie wykluczają żadnego scenariusza i szczegółowo badają każdy wątek, który mógłby doprowadzić do wyjaśnienia zagadki ataku przy ulicy Stągiewnej.

