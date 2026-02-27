Za rezerwację w sezonie 250 mln zł. Ultra luksus tylko dla klinetów premium

W sercu szwajcarskich Alp powstaje inwestycja, która już dziś elektryzuje rynek nieruchomości premium. W prestiżowym Gstaad rośnie Chalet Oberbort – prywatna rezydencja o imponującej skali, zapowiadana jako największy chalet na świecie. To projekt skierowany do najzamożniejszych klientów, którzy oczekują nie tylko spektakularnego metrażu i luksusowych udogodnień, lecz przede wszystkim dyskrecji, komfortu i najwyższej jakości w alpejskim wydaniu.

Gstaad – alpejska stolica prywatności

Gstaad od lat uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych kurortów narciarskich w Europie. To miejsce wybierane przez członków rodzin królewskich, gwiazdy kina i biznesowych miliarderów. Dzielnica Oberbort, w której powstaje nowa rezydencja, uznawana jest za najbardziej ekskluzywną część kurortu. Oferuje bezpośredni dostęp do stoków narciarskich, a jednocześnie znajduje się zaledwie kilka minut od butików światowych marek i restauracji wyróżnianych gwiazdkami Michelin.

7 tysięcy metrów kwadratowych prywatnego świata

Nic więc dziwnego, że w takim miejscu powstaje tak luksusowy obiekt. Jak ma wyglądać budynek? Chalet Oberbort będzie składał się z trzech połączonych części. W strefie mieszkalnej zaplanowano 19 pokoi z prywatnymi łazienkami i garderobami oraz osiem apartamentów. Dodatkowo powstanie osobny budynek dla personelu dostępnego przez całą dobę. Druga część to imponujące spa o powierzchni około 1,5 tys. mkw. W projekcie przewidziano m.in.:

dwa baseny termalne z naturalnym klifem,

łaźnię turecką i saunę alpejską,

natryski śnieżne i basen z zimną wodą,

prywatne gabinety zabiegowe.

Trzecia strefa została zaprojektowana z myślą o rozrywce i przyjęciach. Znajdą się tu kino z fotelami klasy premium, symulator Formuły 1, kręgielnia, parkiet taneczny, piwniczka z winami, sala degustacyjna, humidor, biblioteka oraz galeria sztuki.

Luksus, który nie epatuje

Choć projekt należy do największych tego typu na świecie, jego twórcy podkreślają, że celem nie jest ostentacja. To podejście wpisuje się w charakter Gstaad – miejsca, gdzie luksus nie krzyczy, a prywatność jest wartością nadrzędną.

Za projekt odpowiada Unica Capital – firma specjalizująca się w rynku ultraluksusowych nieruchomości. Według dostępnych informacji spółka ma w portfolio ponad 260 rezydencji o łącznej wartości około 5,7 mld euro. Chalet Oberbort ma być jednym z jej najbardziej spektakularnych przedsięwzięć.

Chalet Oberbort 2028. Tyle kosztuje luksus

Według wstępnych informacji, Chalet Oberbort ma być otwarty dla pierwszych gości od 2028 roku. Za pobyt w takim miejscu będzie trzeba jednak sporo zapłacić. Jak podaje portal G.pl, wynajem całej willi w sezonie zimowym ma kosztować 6 milionów euro, a więc ponad 250 milionów złotych. Rezerwacja na cały rok pochłonie natomiast 18 milionów euro, czyli ponad 760 milionów złotych.