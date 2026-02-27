Pogoda na Pomorzu zwariowała? Jest ostrzeżenie przed podtopieniami. A to jeszcze nie koniec zmian!

Ostrzeżenie przed roztopami w Pomorskiem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił dla województwa pomorskiego ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia w związku z prognozowanymi roztopami. Komunikat obowiązuje w piątek od godz. 10.00 do 20.00. Jednocześnie w wielu regionach kraju utrzymują się alerty hydrologiczne I, II i III stopnia, obejmujące północno-wschodnią, centralną oraz północno-zachodnią Polskę.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 2 do 5 st. C. Temperatura maksymalna od 7 do 10 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, w porywach w niedzielę, 1 marca, do 50 km/h, z kierunków południowych, w niedzielę skręcający na zachodni - informuje IMGW.

Alert II stopnia, oznaczający przekroczenie stanów ostrzegawczych, wydano dla woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego – będzie on aktualny co najmniej do godz. 12.00.

Podtopienia i prognozy na kolejne dni

IMGW zapowiada, że w najbliższych dniach ocieplenie będzie sprzyjać dalszemu topnieniu śniegu w północnej części kraju. Szczególnie na Pomorzu oraz lokalnie na Warmii i Mazurach. Synoptycy ostrzegają również przed możliwymi mgłami ograniczającymi widzialność do 200–300 metrów, zwłaszcza na północy, zachodzie oraz w rejonach podgórskich.

Arktyczne powietrze nadciąga do Gdańska. Wróci mróz i możliwy śnieg

Początek marca w Gdańsku upłynie pod znakiem dość stabilnej pogody. Nocami temperatura będzie spadać w okolice 0 st. C, a w dzień może wzrosnąć nawet do kilkunastu stopni na plusie. Jak jednak donosi "Puls Gdańska", zmiana nadejdzie około 9 marca.

Z północy napłynie chłodne, arktyczne powietrze, które przyniesie wyraźne ochłodzenie. Już w poniedziałek wieczorem słupki rtęci zaczną spadać poniżej zera. We wtorek nad ranem w Trójmieście możliwe będzie od -3 do -6 st. C, a chłód utrzyma się także w ciągu dnia.

Po 12–13 marca prognozowane jest stopniowe ocieplenie, jednak poranki wciąż mogą być mroźne. Drugi tydzień miesiąca przyniesie więc wyraźny, zimowy akcent – z przymrozkami, a niewykluczone, że także z opadami śniegu nad morzem.

