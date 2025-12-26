Grzegorz Krychowiak, legenda polskiej piłki, poznał swoją przyszłą żonę Celię Jaunat w dość niecodziennych okolicznościach.

Grzegorz Krychowiak to legenda reprezentacji Polski, w której zagrał 100 meczów. Z ekipą Biało-czerwonych był na MŚ 2018 i 2022, EURO 2016 i 2020. Początek związku z Celią Jaunat sięga roku 2011 roku. Poznali się w Bordeaux. Do spotkania doszło w zaskakujących okolicznościach: w salonie z wyposażeniem łazienek, gdzie Celia odbywała studenckie praktyki. Rozmowa zakończyła się wymiana numerów telefonu. Krychowiak na początku nie przyznał się, że jest piłkarzem. Powiedział, że jest studentem.

Romantyczne zaręczyny i ślub w Wigilię

Na kolejny krok w związku fani pary musieli poczekać do 2017 roku. Podczas egzotycznych wakacji na Bora Bora, Grzegorz Krychowiak zorganizował romantyczne zaręczyny. W rajskiej scenerii poprosił Celię o rękę, a ona powiedziała "tak".

Dwa lata później, w Wigilię Bożego Narodzenia 2019 roku, para zaskoczyła wszystkich, ogłaszając, że są już po ślubie. Uroczystość cywilna odbyła się w Paryżu. "Magiczne Święta z bardzo wyjątkowego powodu. Pani i Pan Krychowiakowie" – napisał piłkarz na swoim Instagramie, dzieląc się radosną nowiną. Po ślubie modelka przyjęła nazwisko męża.

Wspólne pasje i życie w blasku fleszy

Grzegorza Krychowiaka i Celię Jaunat łączy także zamiłowanie do mody. Oboje słyną z nienagannego stylu i często pojawiają się na branżowych wydarzeniach, a ich stylizacje są szeroko komentowane w mediach. Celia z sukcesem prowadzi swoje media społecznościowe, gdzie dzieli się inspiracjami modowymi, a także wspiera męża w jego biznesowych projektach, takich jak marka z garniturami.

W ostatnich latach Celia przeszła imponującą metamorfozę, poświęcając się nowej pasji – kulturystyce i fitnessowi. Jej determinacja i praca zaowocowały sukcesami na zawodach bikini fitness.

