Poznaj historię Emmanuela Olisadebe, nigeryjskiego piłkarza, który podbił serca polskich kibiców.

Od trudnych początków w Polsce, przez mistrzostwo z Polonią Warszawa, aż po historyczny gol na Mistrzostwach Świata.

Co dziś robi Emmanuel Olisadebe i jak ułożył sobie życie po zakończeniu kariery?

Emmanuel Olisadebe przyjechał do Polski w 1997 roku, a jego początki nie były łatwe. Po nieudanych testach w Wiśle Kraków i Ruchu Chorzów, jego talent dostrzegł Jerzy Engel, który pracował w Polonii Warszawa. To właśnie w stołecznym klubie „Emsi” rozwinął skrzydła. W sezonie 1999/2000 przyczynił się do zdobycia przez Czarne Koszule mistrzostwa Polski.

Polskie obywatelstwo i gol na mundialu w Korei i Japonii

Prawdziwa eksplozja popularności Olisadebe nastąpiła jednak, gdy Jerzy Engel, już jako selekcjoner reprezentacji, postanowił powołać go do kadry narodowej. Procedura nadania polskiego obywatelstwa przebiegła w ekspresowym tempie. Otrzymał je 17 lipca 2000 roku.

Olisadebe zadebiutował w kadrze 16 sierpnia 2000 roku w meczu z Rumunią i od razu wpisał się na listę strzelców. Prawdziwym popisem były jednak eliminacje do Mistrzostw Świata 2002 w Korei i Japonii. Olisadebe zdobył w nich 8 bramek, stając się najskuteczniejszym strzelcem drużyny i prowadząc Polskę na mundial po 16 latach nieobecności. Jego dwa gole w wyjazdowym meczu z Ukrainą (3:1) czy decydujące trafienie z Norwegią (3:2) przeszły do legendy. W finałach MŚ zdobył bramkę w wygranym 3:1 meczu z USA. Łącznie w Biało-czerwonych barwach wystąpił 25 razy, strzelając 11 goli.

Związek Olisadebe z Polską rozpalił Polskę

Równolegle z karierą sportową, media żyły jego życiem prywatnym. W czerwcu 2001 roku Emmanuel Olisadebe poślubił Polkę, Beatę. Ich ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego na warszawskiej Starówce był wielkim wydarzeniem medialnym. Para poznała się w jednej z warszawskich pizzerii. Para rozwiodła się w 2017 roku, nie doczekała się potomstwa.

Co dzisiaj robi Emmanuel Olisadebe? Nowe życie po karierze

Po odejściu z Polonii Warszawa w 2001 roku Olisadebe grał m.in. w greckim Panathinaikosie Ateny (z którym zdobył mistrzostwo i puchar kraju), angielskim Portsmouth, a także w klubach na Cyprze i w Chinach. Karierę zakończył w Grecji.

Emmanuel Olisadebe wrócił do Nigerii. Zmienił branżę i z sukcesem odnalazł się w biznesie. Zajmuje się obrotem nieruchomościami. Przyznawał, że wybudował kilka mieszkań na wynajem, co pozwala mu czerpać zyski i prowadzić spokojne życie.

Jak dobrze pamiętasz Emmanuela Olisadebe? Pytanie 1 z 10 Który menedżer sprowadził Olisadebe do Polski? Jarosław Kołakowski Mariusz Piekarski Ryszard Szuster Radosław Osuch Następne pytanie