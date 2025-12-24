Reporterka sportowa Sara Cardona stała się sensacją mediów społecznościowych po rutynowej relacji z meczu NFL.

Jej post na platformie X zdobył ponad 10 milionów wyświetleń, katapultując ją do globalnej sławy.

Dowiedz się, jak praca i pasja doprowadziły do jej nagłego sukcesu i co dalej z jej karierą.

Świat mediów społecznościowych potrafi w mgnieniu oka wykreować nową gwiazdę. Najlepszym tego przykładem jest historia Sary Cardony, reporterki sportowej, która do niedawna była znana głównie lokalnej publiczności na Florydzie. Wszystko zmieniło się podczas meczu ligi NFL pomiędzy New York Jets a Miami Dolphins. Rutynowa relacja z linii bocznej boiska na Hard Rock Stadium przerodziła się w globalny fenomen.

Adrian Siemieniec nie może doczekać się Świąt. Trener Jagiellonii wskazał ulubione dania i zdradził, czego się obawia

Kim jest Sara Cardona? Nowa gwiazda mediów sportowych

Cardona opublikowała na swoich profilach społecznościowych zdjęcie z mikrofonem w dłoni, uśmiechając się do obiektywu. Prosty post osiągnął ponad 10 milionów wyświetleń na platformie X. Lawina komentarzy, udostępnień i nowych obserwujących sprawiła, że Sara Cardona została okrzyknięta „najnowszą gwiazdą mediów NFL”. Jej uroda w połączeniu z charyzmą i profesjonalizmem zachwyciła fanów futbolu amerykańskiego na całym świecie.

Historia Grace Hayden to gotowy scenariusz. Nazywają ją najpiękniejszą dziennikarką sportową

Od Medellin po światła wielkich stadionów

Nagła popularność nie jest jednak dziełem przypadku. To efekt wieloletniej pracy, determinacji i pasji do dziennikarstwa. Historia Sary Cardony to inspirująca opowieść o realizacji amerykańskiego snu. Fani jej urody nazywają ją niebieskim aniołem, a niektórzy używają określenia Barbie.

Oczarowała kibiców w całej Europie. Kim jest Sarah Castellana, włoska gwiazda od Ligi Mistrzów?

Niebieski Anioł, a dla niektórych Barbie

Urodzona w kolumbijskim Medellin, Sara Cardona wychowała się w Nashville w stanie Tennessee. To tam stawiała swoje pierwsze kroki, łącząc dwie kultury i języki. Jej dwujęzyczność okazała się później ogromnym atutem w karierze. Ukończyła studia.

Swoje doświadczenie dziennikarskie budowała od podstaw, pracując w lokalnych stacjach telewizyjnych. Później przeniosła się do Lexington w Kentucky, a następnie na Florydę, gdzie była reporterką i prezenterką sportową w CBS4.

Zachwyca nie tylko wiedzą, ale i urodą. Kim jest Claudia Bellofatto, nowa gwiazda mediów?

Ekspertka od futbolu amerykańskiego

Przełomem w jej karierze sportowej była praca dla giganta medialnego – ESPN. Przez ponad dwa lata była reporterką boczną relacjonującą mecze futbolu amerykańskiego i koszykówki w ESPN3 i ESPN Plus. To właśnie tam ugruntowała swoją pozycję jako ekspertki, zyskując uznanie za rzetelność i dogłębną znajomość tematu. W czerwcu 2023 roku dołączyła do zespołu NBC6. Była także reporterką na meczach NHL.

Jakub Piotrowski ma dla kogo strzelać gole w Udine. Pękna Wiktoria jest dla niego oparciem we Włoszech