Kobiety coraz śmielej wkraczają do świata sportu, a Sarah Castellana udowadnia, że pasja do futbolu to nie tylko męska domena.

Włoska dziennikarka, znana z programów Ligi Mistrzów, zdobyła uznanie dzięki połączeniu urody z głęboką wiedzą o piłce nożnej.

Od lokalnych stacji po Sky Sport – poznaj jej drogę do sukcesu i dowiedz się, z którym znanym piłkarzem jest związana!

Telewizyjne studia sportowe otwierają się na kobiety, które udowadniają, że świat futbolu nie jest zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn. Idealnym przykładem jest Sarah Castellana, włoska dziennikarka, której popularność rośnie w błyskawicznym tempie. Jej uroda idzie w parze z wiedzą, co sprawia, że programy z jej udziałem przyciągają fanów.

Od lokalnych mediów na salony Ligi Mistrzów

Pochodząca z Palermo Sarah Castellana pierwsze kroki w telewizji stawiała w Sportitalia, by następnie przejść do Udinese Channel i Gazzetta TV. To właśnie tam dała się poznać jako ekspertka od włoskiego futbolu, komentując mecze i analizując rynek transferowy.

Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił w 2015 roku, gdy dołączyła do obsady popularnego programu "Quelli che il calcio" na kanale Rai 2. Przez dwa sezony relacjonowała na żywo wydarzenia z boisk Serie A, zyskując sympatię widzów w całych Włoszech. Jej talent i profesjonalizm zostały dostrzeżone przez giganta medialnego, Sky Sport, który w 2022 roku zaangażował ją jako ekspertkę od letniego okna transferowego. Od września 2024 roku Castellana jest jedną z twarzy programu "Champions Night" na kanale TV8, gdzie prowadzi studio meczowe Ligi Mistrzów.

Prywatnie żona znanego piłkarza

Piłka nożna jest obecna w życiu Sary Castellany nie tylko zawodowo. Prywatnie dziennikarka jest żoną francuskiego piłkarza Thomasa Heurtaux, który ma za sobą bogatą karierę we Włoszech. Obrońca przez wiele lat występował w barwach Udinese Calcio, a także grał dla Hellasu Werona i Ancony. Para pobrała się w czerwcu 2016 roku podczas malowniczej ceremonii w Taorminie na Sycylii. Wspólnie wychowują syna.

Sarah Castellana udowadnia, że jest jedną z najciekawszych postaci włoskiego dziennikarstwa sportowego. Jej błyskotliwa kariera, łącząca pasję do futbolu z niezwykłym profesjonalizmem, stanowi inspirację.

