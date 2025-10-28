Włoska dziennikarka sportowa DAZN, Giusy Meloni, podbija serca fanów Serie A.

Jej uroda i profesjonalizm sprawiły, że 26-latka stała się prawdziwym fenomenem we Włoszech, zyskując ponad pół miliona obserwujących na Instagramie.

Jak Meloni, fanka AC Milan, zdołała "nawrócić" nawet kibiców Interu Mediolan?

Włoska piłka nożna od lat budzi ogromne emocje, a rozgrywki Serie A śledzą miliony kibiców na całym świecie. Okazuje się, że równie wielkie zainteresowanie, co gwiazdy biegające po boiskach, może wzbudzać dziennikarka relacjonująca ich poczynania. Dowodem na to jest Giusy Meloni, 26-letnia prezenterka, która stała się prawdziwym fenomenem we Włoszech.

Giusy Meloni: Pasja do piłki i oszałamiająca uroda

Giusy Meloni to jedna z czołowych twarzy włoskiego oddziału platformy streamingowej DAZN. To właśnie ona pojawia się na ekranach przed, w trakcie i po najważniejszych meczach ligi włoskiej, przeprowadzając analizy i rozmowy z ekspertami. Wcześniej była związana ze znanym programem "La Domenica Sportiva". Jednak to nie tylko jej merytoryczna wiedza i pasja do futbolu przyciągają uwagę widzów.

Meloni jest powszechnie uważana za jedną z najpiękniejszych dziennikarek sportowych na świecie. Jej uroda i styl regularnie stają się tematem dyskusji wśród fanów, którzy nie kryją swojego zachwytu. Jak podawał brytyjski "The Sun", jej popularność w mediach społecznościowych rośnie w zawrotnym tempie, a każde jej publiczne wystąpienie jest szeroko komentowane.

Ponad pół miliona fanów. Potrafi "nawrócić" kibiców Interu

Fenomen Giusy Meloni najlepiej widać na jej profilu na Instagramie, który obserwuje już ponad 610 tysięcy osób. To tam dziennikarka dzieli się kulisami swojej pracy i życia, a fani w komentarzach prześcigają się w komplementach. "Najpiękniejsza ze wszystkich", "Z jakiej galaktyki ona pochodzi?", "Jeśli chodzi o styl i piękno, naprawdę nie ma sobie równych" - to tylko niektóre z tysięcy komentarzy, jakie można znaleźć pod jej postami.

Co ciekawe, charyzma i urok Meloni są tak wielkie, że potrafią przełamywać nawet najsilniejsze klubowe antagonizmy. Dziennikarka jest znaną fanką AC Milan, jednak jej popularność sprawiła, że zyskała sympatię nawet wśród kibiców odwiecznego rywala. W mediach krążą historie o fanach Interu Mediolan, którzy pod wpływem jej uroku mieli zadeklarować zmianę klubowych barw. To najlepiej pokazuje, jak wielką sympatią cieszy się 26-letnia prezenterka, która stała się nie tylko ekspertką, ale i prawdziwą gwiazdą włoskiego futbolu.

