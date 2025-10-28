Cudowna Celia Jaunat wpadła do Polski i zrobiła się na bóstwo! Wcześniej wzięła udział w romantycznej sesji z Grzegorzem Krychowiakiem

Krychowiak i Jaunat wzięli ślub w 2019 roku, ale parę tworzą od sierpnia 2011 roku. Ukochana piłkarza również kocha podróże - z byłym reprezentantem Polski zwiedziła m.in. Malediwy, RPA, Nową Zelandię, Australię, Wietnam, Malezję, Chiny, Kambodżę, Indie czy Sri Lankę. Francuzka kilka razy byłą również w Polsce, co nie umknęło fotoreporterom "Super Expressu".

W 2014 roku Jaunat i Krychowiak gościli w Warszawie, Kołobrzegu i Poznaniu. W tym ostatnim mieście para pojawiła się na chrzcie, który odbył się w rodzinie piłkarza. Z tej okazji w parku położonym w pobliżu kościoła zakochani wzięli udział w specjalnej sesji, a na naszych łamach pisaliśmy wtedy, że Celia i Grzegorz "są naszymi Beckhamami".

Celia wróciła do Warszawy rok później. Kadra podczas wrześniowego zgrupowania szykowała się do wyjazdowego meczu z Niemcami w eliminacjach Euro 2016 (Polska przegrała wtedy 1:3), a ukochana Krychowiaka jeszcze w stolicy zrobiła się na bóstwo, by jak najlepiej wyglądać podczas tej prestiżowej potyczki. Zdjęcia Celii z Grzegorzem z sesji w parku oraz wizyty Francuzki w salonie piękności możecie zobaczyć w galerii na otwarciu tego artykułu!

- Na początku byli mocno zaskoczeni. "Co?! Zamierzasz przyprowadzić do domu piłkarza?" – dziwili się. Ale Grzegorz błyskawicznie ich oczarował. Zobaczyli, że to cudowny, wspaniały chłopak. Kulturalny, pełen energii, entuzjazmu. Teraz mają super relacje. Moja mama uwielbia Grześka, zawsze gdy jesteśmy u mnie, zabierają się do wspólnego gotowania albo grają w planszówki - mówiła nam Jaunat przed meczem z Niemcami w 2015 roku.

Grzegorz Krychowiak: sylwetka, kluby, sukcesy

Grzegorz Krychowiak (ur. 29 stycznia 1990 w Gryficach) to polski piłkarz, który występował na pozycji defensywnego pomocnika. Rozpoczął karierę w lokalnych klubach, po czym wyjechał do Francji i trafił m.in. do Girondins Bordeaux. W reprezentacji Polski rozegrał 100 meczów, w których strzelił 5 goi. Uczestniczył w turniejach takich jak Mistrzostwa Europy 2016 i 2020 oraz Mistrzostwa Świata 2018 i 2022. W 2014 roku przeprowadził się do hiszpańskiej Sevilla FC, z którą dwa razy wygrał Ligę Europy.

