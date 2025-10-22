Pikantne zdjęcia żony Grzegorza Krychowiaka. Zjawiskowa Celia Jaunat może zamieszkać w Radzyminie!

Grzegorz Krychowiak dołączył do Mazura Radzymin, co może oznaczać przeprowadzkę jego żony, Celii Jaunat, do tego miasta.

Celia Jaunat jest modelką i zawodniczką fitness, która wzięła ślub z Krychowiakiem w 2019 roku.

Para może zamieszkać w Radzyminie lub Krychowiak będzie dojeżdżał na treningi.

Artykuł spekuluje, czy Radzymin jest gotowy na przyjęcie takich gwiazd jak Krychowiak i Jaunat.

Grzegorz Krychowiak trafił do Mazura Radzymin

Grzegorz Krychowiak postanowił dać sobie jeszcze jedną szansę na boisku. Nie chodzi jednak o poważne granie w piłkę, tylko występy w grającym w okręgówce Mazurze Radzymin. W środę, 22 października, gruchnęła wiadomość o tym, że Grzegorz Krychowiak znalazł klub i został już zgłoszony do rozgrywek. Zaskakujący transfer siłą rzeczy musi także spowodować pewne zmiany w życiu prywatnym byłego gracza Sevilli i PSG. "Krycha" już od dawna nie jest kawalerem, więc jego przeprowadzka najpewniej oznacza, że do Polski przyjedzie też zjawiskowa żona Krychowiaka - Celia Jaunet. Ciekawe, czy para już szuka sobie jakiegoś lokum w Radzyminie. Swoją drogą zastanawiamy się, czy liczące niecałe 14 tys. mieszkańców miasteczko przygotowane jest na przyjazd takich gwiazd jak "Krycha" i Celia Jaunet. A może wcale nie będą mieszkać w Radzyminie, tylko piłkarz będzie dojeżdżał na treningi. Może zdecyduje się transport zbiorowy. Kto wie...

Po wielu latach Grzegorz Krychowiak i Celia nadal nie mają dzieci. Wyjaśnili, dlaczego

Kim jest Celia Jaunet, żona Grzegorza Krychowiaka?

Celia Jaunet i Grzegorz Krychowiak są już niemal sześć lat po ślubie. Powiedzieli sobie "tak" pod koniec 2019 roku. Uroczystość odbyła się w wielkiej tajemnicy. Po fakcie świeżo upieczona żona piłkarza pochwaliła się radosną nowiną na Instagramie.

Tak wygląda życie Grzegorza Krychowiaka i jego pięknej żony! Wyjawił sekret związku z Celią, to dlatego tak im się powodzi

Najlepszy prezent świąteczny, jaki mogłam dostać! Grzegorz, życzę ci wesołych świąt i mnóstwa miłości

- napisała Celia Jaunet, która popularność zdobyła jako modelka. Jej pikantne zdjęcia rozpalają wyobraźnię nie tylko miłośników świata mody. Podobnie jak mąż, Celia Jaunet regularnie dba o formę. Mało tego, w pewnym momencie swojego życia zdecydowała się przebranżowić. Zamiast paradować po wybiegach, żona Grzegorza Krychowiaka rozpoczęła karierę sportową. Jej ciało przeszło gruntowną przemianę, która zaowocowała startami w zawodach fitness. W swoim debiucie Celia Jaunet uplasowała się na trzecim miejscu. Teraz pewnie szuka jakiejś siłowni w Radzyminie.

W pikantnej galerii prezentujemy, jak zmieniała się Celia Jaunet, żona Grzegorza Krychowiaka