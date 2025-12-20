Te zdjęcia znalazły się przy urnie Magdy Umer. Miała nadzieję, że spotkają się w zaświatach. Poruszający gest najbliższych

Przy urnie Magdy Umer znajdowały się dwie niewielkie fotografie w prostych ramkach. Obie przedstawiały artystkę podczas spacerów z psem w lesie. Na jednym zdjęciu widać artystkę idącą leśną drogą, z psem kroczącym tuż obok niej. Drugie pokazuje codzienną scenę bliskości między człowiekiem a zwierzęciem.

Zdjęcia ustawiono bardzo blisko urny, ponad kwiatami i wieńcami. Nie były eksponowane w sposób dominujący, ale naturalnie przyciągały wzrok swoją prostotą i intymnym charakterem. Były zapisem prywatnego świata artystki, dalekiego od sceny i oficjalnych portretów.

Obok zdjęć z psem znajdowała się jeszcze jedna fotografia - Magda Umer na tle pola słoneczników. Całość tworzyła spójną, stonowaną kompozycję, utrzymaną w duchu bliskości z naturą, która była dla artystki niezwykle ważna.

Brak patosu i symboli religijnych sprawiał, że te obrazy mówiły więcej niż jakiekolwiek przemówienia. Zdjęcia nie opowiadały o karierze czy scenicznych sukcesach, lecz o codziennym życiu.

Magda Umer w styczniu pożegnała Fejsbuka

Znaczenie tych fotografii staje się jeszcze pełniejsze w kontekście słów, które Magda Umer opublikowała po śmierci swojego psa Fejsbuka. W poruszającym wpisie pisała o dziesięciu latach wspólnego życia, wędrówkach przez las i poczuciu, że odejście zwierzęcia pozostawiło w niej ogromną pustkę.

Podkreślała, że jeśli zaświaty istnieją, pierwszą istotą, którą chciałaby tam spotkać, byłby właśnie on. Wyobrażała sobie dalszą wspólną drogę przez wszystkie pory roku - "noga w łapę".

Dziesięć lat temu wzięłam ze schroniska psa, któremu dałam na imię Fejsbuk. Już wtedy miał ponad trzy lata.Dzisiaj Go pochowałam.Był bardzo stary i schorowany, a jednak nie wyobrażam sobie życia bez Niego.Przez dziesięć lat wędrowaliśmy razem przez życie i Las, który był naszym umiłowanym światem.Jeżeli jakimś cudem Zaświaty istnieją naprawdę, to pierwszą istotą którą chciałabym Tam spotkać byłby On. I wędrowalibyśmy razem przez wiosny , lata, jesienie i zimy aż do końca Zaświatów.Noga w łapę.Dziękuję Ci przyjacielu za taki kawał życia.Nawet nie wiesz że nie żyjesz. I to jest pociecha.

- napisała Magda Umer 19 stycznia.

Te słowa dziś brzmią szczególnie mocno, zestawione z obrazem urny i fotografii ustawionych obok niej.

Obecność zdjęć z psem przy urnie Magdy Umer była prostym, a zarazem bardzo wymownym gestem.

