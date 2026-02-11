W Eurojackpot triumfowali Niemcy, ale Polacy też mają powody do radości. Tutaj padły wysokie wygrane!

Wylosowane liczby i europejskie wygrane. Niemcy triumfują!

We wtorek, 10 lutego, w Eurojackpot padły następujące liczby: 12, 19, 34, 39, 47 oraz 4 i 5.

Choć główna pula w kwocie 90 milionów złotych pozostała nietknięta, w Europie posypały się wysokie wygrane.

2 wygrane II stopnia – po 693 224,10 euro, trafiły gracze z Niemiec i Hiszpanii.

9 wygranych III stopnia – po 86 876,90 euro, z czego aż 8 w Niemczech i jedna w Szwecji.

Polska też ma powody do radości

W naszym kraju padły dwie wygrane IV stopnia, każda w wysokości 337 243,90 zł.

Pierwszy ze szczęśliwych zakładów miał miejsce w Janikowie (woj. kujawsko-pomorskie), w punkcie Lotto przy ul. Głównej. Natomiast drugi szczęściarz nawet nie musiał wychodzić z domu, zagrał przez internet – poprzez serwis lotto.pl.

To kwoty, które potrafią odmienić codzienność. Nie są to miliony euro, ale ponad 300 tysięcy złotych to już solidny zastrzyk gotówki, nawet po odliczeniu podatku od wysokich wygranych.

Co można zrobić z taką wygraną?

Kwota przekraczająca 300 tysięcy złotych daje naprawdę szerokie pole do działania. Taka suma pozwala spłacić kredyt lub kupić porządne, nowe auto, które posłuży przez lata. Można też przeznaczyć ją na gruntowny remont mieszkania albo zainwestować w działkę, która z czasem zyska na wartości. Część pieniędzy da się bezpiecznie ulokować na lokacie lub w funduszach, budując finansową poduszkę na przyszłość. A jeśli zwycięzca woli spełnić marzenia, nic nie stoi na przeszkodzie, by wybrać się w egzotyczną podróż i na chwilę zapomnieć o codziennych obowiązkach. To wygrana, która nie zmienia życia o 180 stopni, ale potrafi je solidnie ułatwić i uporządkować.

A już w piątek trzynastego... jeszcze więcej!

Kumulacja rośnie jak na drożdżach. W kolejnym losowaniu, 13 lutego, do wygrania będzie aż 130 milionów złotych. To kwota, która potrafi zmienić nie tylko życie jednego człowieka, ale i całej rodziny na pokolenia.

Czy tym razem - na dodatek w piątek trzynastego - szczęście uśmiechnie się do Polski? Jedno jest pewne – emocje będą ogromne.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

