Energia, która wciąga! Interaktywna wystawa zamienia to miejsce w naukowy plac zabaw

Od elektryczności i magnetyzmu, przez dźwięk i światło, aż po nowoczesne technologie – Wystawa Energii to podróż przez zjawiska, z którymi spotykamy się na co dzień, choć nie zawsze je rozumiemy. Dzięki interaktywnym eksponatom odwiedzający mogą samodzielnie sprawdzić, jak działa energia i jaką ma moc.

Na uczestników czekają m.in. rowerowe generatory prądu, kule plazmowe, multimedialne instalacje świetlne oraz stanowiska, przy których można poczuć przepływ energii przez własne ciało i sprawdzić, ile watów da się „wykręcić” siłą własnych mięśni. Wszystko w formie zabawy, która angażuje dzieci, młodzież i dorosłych.

20

Wystawa dostępna jest codziennie w godzinach 10:00–20:00 i doskonale wpisuje się w zimowe ferie w Bydgoszczy, które do 15 lutego. To propozycja dla rodzin, grup szkolnych i wszystkich ciekawych świata, którzy chcą połączyć rozrywkę z nauką.

Cieszymy się, że tym razem możemy zaproponować mieszkańcom Bydgoszczy tak wyjątkową, bo pierwszą w regionie interaktywną wystawę naukową, łączącą dobrą zabawę z fascynującymi eksperymentami – podkreśla Marcin Żelazny, dyrektor Galerii Pomorskiej.

Bilety normalne, ulgowe oraz rodzinne są dostępne online na oficjalnej stronie Wystawy Energii oraz na miejscu w Galerii Pomorskiej. To idealna okazja, by przekonać się, że nauka naprawdę może być pełna mocy.