Zamiast kolejnej wizyty u fryzjera, dodaj 1 łyżkę do swojego szamponu, a włosy przestaną wypadać. Będą gęste i gładkie, niczym z Hollywood. Sposób na cienkie i wypadające włosy

Wiele kobiet marzy o gęstych i lśniących włosach, ale często tracą one swój blask z różnych przyczyn.

Zanim wydasz majątek na drogie zabiegi, wypróbuj proste domowe sposoby, które mogą zdziałać cuda.

Dowiedz się, jaki sekretny składnik, dodany do szamponu, sprawi, że Twoje włosy odzyskają witalność i blask!

Już 1 łyżeczka tego dodana do szamponu sprawi, że Twoje włosy będą gęstsze i bardziej lśniące

Gęste i lśniące włosy to marzenie wiele kobiet. Niestety, przez wiele czynników włosy tracą swój blask i robią się matowe oraz łamliwe. Najczęściej dzieje się tak przez niewłaściwą dietę, choroby, źle dobraną stylizację, a także warunki zewnętrzne. Zanim wydasz fortunę na zabiegi pielęgnacyjne u fryzjera przetestuj domowe sposoby. Może się bowiem okazać, że będą one wystarczające, a Twoje włosy odzyskają blask i witalność.

Aby włosy znów stały się lśniące i gęste trzeba działać u nasady. To właśnie w cebulkach włosów determinuje się wiele cech ich regeneracji oraz odżywienia. Kosmetykiem, który wskazany jest do skóry głowy i cebulek jest szampon. W przeciwieństwie do odżywki szampon aplikujemy na skórę głowy i tam go wcieramy. Istnieje kilka sposobów, które wzmocnią i poprawią działanie Twoje szamponu. Jednym z nich jest dodanie 1 łyżeczki olejku rycynowego. Wymieszamy z Twoim ulubionym szamponem sprawi, że Twoje włosy po myciu będą bardziej odżywione i lśniące. Olejek rycynowy to skarbnica cennych witamin i minerałów dla Twoich włosów. Zawiera on między innymi nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminę E,oraz cenne białka. Regularne używanie olejku rycynowego pobudza włosy do wzrostu oraz chroni je przed zewnętrznymi czynnikami. Sprawia, że kosmyki stają się bardziej gładkie i lśniące.

Dodaj do swojego szamponu, a włosy będą zdrowsze

Nie tylko olejek rycynowy świetnie sprawdzi się dodawany do szamponu. Innym rewelacyjnym sposobem jest miód. Zdaniem wielu osób to właśnie miód jest najlepszym, naturalnym kosmetykiem na świecie. Zawiera wiele witamin (w tym witaminy z grupy B, witaminę C oraz witaminę A), a także kwas foliowy, magnez, potas, żelazo oraz biotynę. Dodatkowo miód to naturalny antyoksydant, który działa odmładzająco oraz antybakteryjnie. Dodawany do szamponów w niewielkiej ilości poprawia ich kondycję sprawiając, że stają się one bardziej miękkie oraz odżywione. Dodatkowo miód regeneruje skórę głowy i łagodzi stany zapalne.