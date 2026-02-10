Czad zabił Zuzannę i jej dzieci. Nowe informacje o właścicielce domu

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Mariusz Korzus
2026-02-10 10:10

Młodą matkę i trójkę jej dzieci w Chełmnie zabił czad. Po wszczęciu śledztwa przez prokuraturę okazało się, że piecyk gazowy, którym ogrzewana była kawalerka, nie miał aktualnego przeglądu technicznego. Joanna M. (48 l.), właścicielka mieszkania, po tragedii próbowała wyłudzić zaświadczenie z datą wsteczną. Gdy sprawa wyszła na jaw, trafiła do aresztu. Teraz chciała go opuścić, jednak wczoraj, 9 lutego, Sąd Okręgowy w Toruniu nie wyraził na to zgody.

O tej tragedii mieszkańcy Chełmna nigdy nie zapomną. Wciąż będą zadawać sobie pytanie, czy musiało do niej dojść. Czy gdyby piecyk gazowy miał aktualny przegląd techniczny, czwórka niewinnych osób nadal by żyła? Czy wystarczyło wykonać rutynową kontrolę, by matka i jej trójka dzieci wciąż się uśmiechali?

Przypomnijmy: 15 stycznia 2025 roku strażacy siłą weszli do niewielkiego mieszkania w kamienicy przy ul. Stare Planty. Lokal wynajmowała Zuzanna F., która mieszkała tam z trójką swoich małych dzieci. Strażacy wyważyli drzwi, ponieważ z kobietą nie mogła skontaktować się jej siostra. Na ratunek było już za późno. Zwłoki matki znaleziono na podłodze. Dwuletni Mikołaj (+2 l.) leżał martwy w swoim łóżeczku, a jego siostry – Oliwka (+7 l.) i Nikola (+11 l.) – na kanapie.

Czytaj: Tragedia w Chełmnie! Matka i trójka dzieci nie żyją po zatruciu czadem

Tragedia w Chełmnie! Matka i trójka dzieci nie żyją po zatruciu czadem
Galeria zdjęć 30

Polecany artykuł:

Zuzanna i jej dzieci zginęli przez czad. Spoczęli w jednej mogile, obok wielkie…

Całą rodzinę zabił czad. Po tragedii prokuratura wszczęła śledztwo. Ustalono, że piecyk gazowy, którym ogrzewane było mieszkanie, nie miał aktualnego przeglądu technicznego. Mówiąc wprost – nie wiadomo, czy urządzenie było sprawne.

Po tragedii Joanna M., współwłaścicielka mieszkania, próbowała wyłudzić zaświadczenie o wykonaniu przeglądu z datą wsteczną. Gdy sprawa wyszła na jaw, prokuratura postawiła jej zarzut podżegania do podrobienia dokumentów potwierdzających czynności przeglądu i kontroli pieca gazowego. Grozi jej za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Po przedstawieniu zarzutów prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec Joanny M. najsurowszego środka zapobiegawczego – tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i aresztował właścicielkę mieszkania na okres jednego miesiąca.

Joanna M. złożyła zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego w Chełmnie. W poniedziałek, 9 lutego, sprawą zajął się Sąd Okręgowy w Toruniu.

Pogrzeb Zuzanny i trójki jej dzieci
Galeria zdjęć 28

Sąd nie uwzględnił zażalenia. Joanna M. pozostanie w areszcie – powiedział nam Jarosław Szymczak z Sądu Okręgowego w Toruniu.

Pożar kultowej bieszczadzkiej restauracji Wilcza Jama
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CHEŁMNO
WYPADEK CHEŁMNO
CZAD
POLICJA CHEŁMNO