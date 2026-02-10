Najmłodsza ofiara Epsteina miała 9 lat?! "Niepojęte i skandaliczne"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-02-10 7:53

Kolejne szokujące doniesienia w sprawie afery Epsteina! Dwóch amerykańskich kongresmenów, którzy od lipca przedzierają się przez dokumenty związane z amerykańskim kryminalistą, ogłosiło, że można w nich znaleźć informacje o zaledwie 9-letniej ofierze finansisty i jego wspólników. Jeden z polityków powiedział reporterom, że w aktach znajduje się też nazwisko osoby, która obecnie zajmuje „dość wysokie stanowisko w pewnym zagranicznym rządzie”.

Epstein

i

Autor: Associated Press

W aktach dotyczących afery Epsteina jest mowa o 9-letniej ofierze i osobie "zajmującej wysokie stanowisko w zagranicznym rządzie"

Kolejne wstrząsające doniesienia dotyczące afery Epsteina! Ujawnili je dwaj politycy, którzy od lipca ubiegłego roku działają na rzecz ujawnienia akt związanych z miliarderem zwyrodnialcem. To członkowie Kongresu, Thomas Massie - republikanin, i Ro Khanna - demokrata. Jak ujawnili podczas konferencji prasowej, w nowych aktach widnieją nazwiska sześciu mężczyzn zamieszanych w wykorzystywanie nieletnich, które opinia publiczna powinna poznać. Politycy ci chcą, by odtajnić te dane. Jak wiemy, mimo publikacji milionów stron dokumentów związanych z Epsteinem wiele z nich ocenzurowano i dotyczy to głównie nazwisk adresatów wiadomości mejlowych. Massie powiedział reporterom, że w aktach przewija się osoba, która obecnie zajmuje „dość wysokie stanowisko w pewnym zagranicznym rządzie”. „Zapoznajecie się z tymi aktami i czytacie o 15-letnich, 14-letnich i 10-letnich dziewczynkach. Dziś widziałem wzmiankę o 9-letniej dziewczynce. To po prostu niepojęte i skandaliczne” – powiedział Raskin.

Król Karol III deklaruje chęć pełnej współpracy z policją celem wyjaśnienia powiązań Andrzeja z Epsteinem

Tymczasem rodzina królewska oficjalnie ogłosiła, że król Karol III jest gotowy w pełni współpracować z policją w celu wyjaśnienia powiązać byłego już księcia Andrzeja, czyli królewskiego brata, z Jeffreyem Epsteinem. „Król wyraził jasno, zarówno słowami, jak i poprzez bezprecedensowe działania, swoje głębokie zaniepokojenie zarzutami, które wciąż pojawiają się w związku z postępowaniem pana Mountbatten-Windsora. Chociaż do konkretnych zarzutów, o których mowa, powinien odnieść się pan Mountbatten-Windsor, to jeśli zwróci się do nas policja Thames Valley, jesteśmy gotowi udzielić jej wsparcia, zgodnie z oczekiwaniami. Jak już wcześniej stwierdzono, myśli i współczucie Ich Królewskich Mości były i pozostają z ofiarami wszelkich form przemocy” - napisano w oświadczeniu Pałacu Buckingham.

Sonda
Czy w sprawę Epsteina i Maxwell zamieszanych jest więcej sławnych ludzi?
QUIZ. Na jakim kontynencie jest to państwo? Masz 10 szans na sukces!
Pytanie 1 z 10
Na jakim kontynencie leży Liban?
Mieńkowska-Norkiene OSTRO: Po aktach Epsteina zaczyna się CZYSZCZENIE europejskich elit
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JEFFREY EPSTEIN