W aktach dotyczących afery Epsteina jest mowa o 9-letniej ofierze i osobie "zajmującej wysokie stanowisko w zagranicznym rządzie"

Kolejne wstrząsające doniesienia dotyczące afery Epsteina! Ujawnili je dwaj politycy, którzy od lipca ubiegłego roku działają na rzecz ujawnienia akt związanych z miliarderem zwyrodnialcem. To członkowie Kongresu, Thomas Massie - republikanin, i Ro Khanna - demokrata. Jak ujawnili podczas konferencji prasowej, w nowych aktach widnieją nazwiska sześciu mężczyzn zamieszanych w wykorzystywanie nieletnich, które opinia publiczna powinna poznać. Politycy ci chcą, by odtajnić te dane. Jak wiemy, mimo publikacji milionów stron dokumentów związanych z Epsteinem wiele z nich ocenzurowano i dotyczy to głównie nazwisk adresatów wiadomości mejlowych. Massie powiedział reporterom, że w aktach przewija się osoba, która obecnie zajmuje „dość wysokie stanowisko w pewnym zagranicznym rządzie”. „Zapoznajecie się z tymi aktami i czytacie o 15-letnich, 14-letnich i 10-letnich dziewczynkach. Dziś widziałem wzmiankę o 9-letniej dziewczynce. To po prostu niepojęte i skandaliczne” – powiedział Raskin.

Król Karol III deklaruje chęć pełnej współpracy z policją celem wyjaśnienia powiązań Andrzeja z Epsteinem

Tymczasem rodzina królewska oficjalnie ogłosiła, że król Karol III jest gotowy w pełni współpracować z policją w celu wyjaśnienia powiązać byłego już księcia Andrzeja, czyli królewskiego brata, z Jeffreyem Epsteinem. „Król wyraził jasno, zarówno słowami, jak i poprzez bezprecedensowe działania, swoje głębokie zaniepokojenie zarzutami, które wciąż pojawiają się w związku z postępowaniem pana Mountbatten-Windsora. Chociaż do konkretnych zarzutów, o których mowa, powinien odnieść się pan Mountbatten-Windsor, to jeśli zwróci się do nas policja Thames Valley, jesteśmy gotowi udzielić jej wsparcia, zgodnie z oczekiwaniami. Jak już wcześniej stwierdzono, myśli i współczucie Ich Królewskich Mości były i pozostają z ofiarami wszelkich form przemocy” - napisano w oświadczeniu Pałacu Buckingham.

Jeffrey Epstein had a nine-year-old victim and was associated with a current top foreign government official, lawmakers have revealed after viewing redacted files. 🔗 https://t.co/U0z15Z0wYP pic.twitter.com/MOW8i5qrQm— Daily Mail US (@Daily_MailUS) February 9, 2026

