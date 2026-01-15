Tragedia w Chełmnie! Kobieta i trójka dzieci nie żyją po zatruciu czadem

Do dramatycznego zatrucia tlenkiem węgla doszło w czwartek, 15 stycznia 2026 roku, w Chełmnie. Cztery osoby, w tym troje dzieci, uległy zatruciu tlenkiem węgla - podaje TVP Bydgoszcz. Służby w całej Polsce apelują o montowanie czujek czadu, który w sezonie grzewczym bywa cichym i śmiertelnym zagrożeniem.

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu (15 stycznia) w mieszkaniu na Starych Plantach w Chełmnie. Jak relacjonuje TVP Bydgoszcz, na miejsce przyjechały służby ratunkowe, w tym straż pożarna i pogotowie.

Strażacy, którzy interweniowali około godziny 17:03, musieli otworzyć drzwi mieszkania. Wewnątrz znaleziono cztery ofiary – 31-letnia kobieta i troje w wieku 3, 11 i 12 lat. Pomiar stężenia tlenku węgla wykazał ponad 900 ppm, co wskazuje na skrajnie niebezpieczne warunki dla życia. 

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest niezwykle groźny – nie ma zapachu, smaku ani koloru, a wdychany w odpowiedniej ilości może prowadzić do utraty przytomności, uszkodzenia narządów, a nawet śmierci. To cichy zabójca, który w sezonie grzewczym zbiera śmiertelne żniwo.

W związku z tym służby apelują, aby w każdym domu i mieszkaniu montować czujki czadu. Urządzenia te w porę sygnalizują obecność niebezpiecznego gazu, dając mieszkańcom czas na ewakuację i wezwanie pomocy. Strażacy przypominają również, aby regularnie serwisować piece, kominki i kotły grzewcze oraz nie używać niesprawnych urządzeń grzewczych w zamkniętych pomieszczeniach.

Jak uniknąć zatrucia czadem?
