Tragedia w Chełmnie! Kobieta i trójka dzieci nie żyją po zatruciu czadem

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu (15 stycznia) w mieszkaniu na Starych Plantach w Chełmnie. Jak relacjonuje TVP Bydgoszcz, na miejsce przyjechały służby ratunkowe, w tym straż pożarna i pogotowie.

Strażacy, którzy interweniowali około godziny 17:03, musieli otworzyć drzwi mieszkania. Wewnątrz znaleziono cztery ofiary – 31-letnia kobieta i troje w wieku 3, 11 i 12 lat. Pomiar stężenia tlenku węgla wykazał ponad 900 ppm, co wskazuje na skrajnie niebezpieczne warunki dla życia.

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest niezwykle groźny – nie ma zapachu, smaku ani koloru, a wdychany w odpowiedniej ilości może prowadzić do utraty przytomności, uszkodzenia narządów, a nawet śmierci. To cichy zabójca, który w sezonie grzewczym zbiera śmiertelne żniwo.

W związku z tym służby apelują, aby w każdym domu i mieszkaniu montować czujki czadu. Urządzenia te w porę sygnalizują obecność niebezpiecznego gazu, dając mieszkańcom czas na ewakuację i wezwanie pomocy. Strażacy przypominają również, aby regularnie serwisować piece, kominki i kotły grzewcze oraz nie używać niesprawnych urządzeń grzewczych w zamkniętych pomieszczeniach.