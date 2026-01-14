Śmiertelne wyprzedzanie pod Żninem. Rowerzysta zginął, za kierownicą znana sędzina

Pod Żninem doszło do tragicznego wypadku drogowego. Podczas manewru wyprzedzania Opel Astra zderzył się z rowerzystą. Cyklista zginął na miejscu. Samochodem kierowała 21-letnia kobieta - sędzina piłkarska, która ma już za sobą debiut w Ekstralidze kobiet. Na razie w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura nie wyklucza powołania biegłego z zakresu wypadków drogowych.

Zima nie rozpieszcza kierowców. Ci, którzy codziennie muszą dojeżdżać do pracy, często narzekają na trudne warunki panujące na drogach. Najgorzej jest wtedy, gdy pada śnieg lub gdy jezdnię pokrywa błoto pośniegowe. Główne trasy są zazwyczaj odśnieżone, jednak na mniej uczęszczanych drogach sytuacja bywa znacznie gorsza.

Do tragicznego zdarzenia doszło 8 stycznia przed godziną 7 rano na drodze powiatowej nr 2653 w miejscowości Podgórzyn, w powiecie żnińskim (woj. kujawsko-pomorskie).

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca samochodem osobowym marki Opel Astra, 21-letnia mieszkanka powiatu mogileńskiego, podczas wyprzedzania innego pojazdu zderzyła się z jadącym z przeciwnego kierunku rowerzystą. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń 57-letni kierujący rowerem poniósł śmierć na miejscu – mówi sierżant sztabowy Piotr Kasprzak ze żnińskiej policji.

Postępowanie w sprawie wypadku prowadzone jest pod nadzorem prokuratury. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia oraz zgromadzony materiał dowodowy.

Trwa postępowanie przygotowawcze. Będziemy sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów biorących udział w zdarzeniu - informuje prokurator Dariusz Mańkowski z Prokuratury Rejonowej w Szubinie, Oddział Zamiejscowy w Żninie. - Nie jest wykluczone, że w tej sprawie zostanie powołany biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych - dodaje.

Jak ustalili nasi dziennikarze, 21-letnia kobieta kierująca Oplem Astrą jest sędziną piłkarską. Niedawno zadebiutowała na boiskach ekstraklasy kobiet. Śledczy podkreślają, że na tym etapie postępowania nikt nie usłyszał zarzutów.

