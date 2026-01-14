Zderzenie autobusu z ciężarówką w Bydgoszczy. Siedem osób poszkodowanych!

Do zdarzenia ok. godz. 10:30. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe – pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego. Wstępnie siedem osób wymagało pomocy medycznej i zostało zabezpieczonych przez ratowników.

Na czas działań służb ratunkowych ruch w rejonie ronda został częściowo wstrzymany, co spowodowało utrudnienia komunikacyjne w tej części miasta.

Warunki na drogach w całej Bydgoszczy są dziś wyjątkowo niebezpieczne. Od rana panuje gołoledź, a nawierzchnie są śliskie i trudne do pokonania, zwłaszcza dla większych pojazdów. Służby przypominają kierowcom o konieczności zachowania ostrożności, dostosowania prędkości do warunków pogodowych oraz zachowania większych odstępów między pojazdami.

Dochodzenie w sprawie przyczyn zderzenia prowadzą policjanci, którzy będą ustalać przebieg zdarzenia.