Zderzenie autobusu z ciężarówką w Bydgoszczy. Siedem osób poszkodowanych!

2026-01-14 12:08

W Bydgoszczy doszło do poważnego wypadku na rondzie Toruńskim – autobus linii 89 zderzył się z samochodem ciężarowym. Siedem osób trafiło pod opiekę Zespołów Ratownictwa Medycznego. Warunki na drogach są bardzo trudne – od rana panuje gołoledź, a służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zderzenie autobusu z ciężarówką w Bydgoszczy. Siedem osób rannych!

Autor: ITS Bydgoszcz/ Materiały prasowe
Do zdarzenia ok. godz. 10:30. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe – pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego. Wstępnie siedem osób wymagało pomocy medycznej i zostało zabezpieczonych przez ratowników.

Na czas działań służb ratunkowych ruch w rejonie ronda został częściowo wstrzymany, co spowodowało utrudnienia komunikacyjne w tej części miasta.

Warunki na drogach w całej Bydgoszczy są dziś wyjątkowo niebezpieczne. Od rana panuje gołoledź, a nawierzchnie są śliskie i trudne do pokonania, zwłaszcza dla większych pojazdów. Służby przypominają kierowcom o konieczności zachowania ostrożności, dostosowania prędkości do warunków pogodowych oraz zachowania większych odstępów między pojazdami.

Dochodzenie w sprawie przyczyn zderzenia prowadzą policjanci, którzy będą ustalać przebieg zdarzenia. 

ZDMIKP BYDGOSZCZ