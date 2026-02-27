Tak teraz wygląda dawny most kolejowy. Kiedyś jeździły tędy pociągi!

Anna Kisiel
2026-02-27 12:07

Dawny most kolejowy położony nad Kanałem Bydgoskim, który od lat niszczeje, wreszcie doczeka się przebudowy. Przed laty przeprawa umożliwiała kursowanie wagonów do papierni zlokalizowanej przy ulicy Siedleckiej. Teraz ZDMiKP w Bydgoszczy ogłosił przetarg na zaprojektowanie modernizacji obiektu, który po remoncie ma służyć pieszym i rowerzystom jako kładka. Byliśmy na miejscu - zobaczcie, jak obecnie wygląda zaniedbany most.

Z kolejowych wagonów na pieszą kładkę. Dawny most czeka metamorfoza
Most kolejowy nad Kanałem Bydgoskim zlokalizowany w okolicach ulicy Młyńskiej w Bydgoszczy powstał na początku 1969 roku. Przez nieco ponad dwadzieścia lat umożliwiał kursowanie wagonów do papierni mieszczącej się przy ulicy Siedleckiej na Czyżkówku. To właśnie tamtędy podróżowały produkowane w fabryce papiery pakowe, toaletowe, kartony, torebki oraz tektury. Wcześniej w budynku mieściła się cegielnia parowa.

Przeprawa nad Kanałem Bydgoskim swoją kolejową funkcję przestała pełnić w latach 90., gdy przestano korzystać z kolejowej bocznicy. Następnie fabryka papieru została zlikwidowana, a obiekt - podobnie jak jego otoczenie - zaczął niszczeć.

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, mimo prób zabezpieczenia przeprawy, elementy w centralnej części konstrukcji były notorycznie kradzione, przez co poruszanie się po niej stało się niebezpieczne. W związku z tym, centralna część konstrukcji została zamknięta, a pieszym udostępniono chodnik po jej wschodniej stronie.

Tak teraz wygląda dawny most kolejowy na Czyżkówku. Kiedyś jeździły tędy pociągi
Galeria zdjęć 18

Po budowie ulicy Witolda Pileckiego bocznicę kolejową do byłej papierni całkowicie zlikwidowano, a miasto przejęło pas kolejowy wraz z mostem nad Kanałem Bydgoskim i wiaduktem nad ulicą Nadrzeczną. Bydgoscy drogowcy właśnie ogłosili przetarg, który wyłoni wykonawcę dokumentacji projektowej modernizacji obiektu. Po zakończeniu przebudowy dawnego mostu kolejowego, przeprawa będzie służyła pieszym i rowerzystom jako kładka.

Wstępna koncepcja zakłada rozbiórkę żelbetonowej płyty pomostu i jej odbudowę z dostosowaniem do funkcji drogi pieszo-rowerowej oraz kapitalny remont całej konstrukcji stalowej wraz z przyczółkami. Zadaniem projektanta będzie również opracowanie projektów niezbędnych dojazdów i powiązania ich z już istniejącą oraz planowaną infrastrukturą - mówi Katarzyna Muszyńska, rzecznik prasowy bydgokiego ZDMiKP.

Wykonawca na realizację zadania będzie miał dwanaście miesięcy od daty podpisania umowy.

ZDMIKP BYDGOSZCZ