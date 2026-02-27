Tak teraz wygląda dawny most kolejowy. Kiedyś jeździły tędy pociągi!

Most kolejowy nad Kanałem Bydgoskim zlokalizowany w okolicach ulicy Młyńskiej w Bydgoszczy powstał na początku 1969 roku. Przez nieco ponad dwadzieścia lat umożliwiał kursowanie wagonów do papierni mieszczącej się przy ulicy Siedleckiej na Czyżkówku. To właśnie tamtędy podróżowały produkowane w fabryce papiery pakowe, toaletowe, kartony, torebki oraz tektury. Wcześniej w budynku mieściła się cegielnia parowa.

Przeprawa nad Kanałem Bydgoskim swoją kolejową funkcję przestała pełnić w latach 90., gdy przestano korzystać z kolejowej bocznicy. Następnie fabryka papieru została zlikwidowana, a obiekt - podobnie jak jego otoczenie - zaczął niszczeć.

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, mimo prób zabezpieczenia przeprawy, elementy w centralnej części konstrukcji były notorycznie kradzione, przez co poruszanie się po niej stało się niebezpieczne. W związku z tym, centralna część konstrukcji została zamknięta, a pieszym udostępniono chodnik po jej wschodniej stronie.

Po budowie ulicy Witolda Pileckiego bocznicę kolejową do byłej papierni całkowicie zlikwidowano, a miasto przejęło pas kolejowy wraz z mostem nad Kanałem Bydgoskim i wiaduktem nad ulicą Nadrzeczną. Bydgoscy drogowcy właśnie ogłosili przetarg, który wyłoni wykonawcę dokumentacji projektowej modernizacji obiektu. Po zakończeniu przebudowy dawnego mostu kolejowego, przeprawa będzie służyła pieszym i rowerzystom jako kładka.

Wstępna koncepcja zakłada rozbiórkę żelbetonowej płyty pomostu i jej odbudowę z dostosowaniem do funkcji drogi pieszo-rowerowej oraz kapitalny remont całej konstrukcji stalowej wraz z przyczółkami. Zadaniem projektanta będzie również opracowanie projektów niezbędnych dojazdów i powiązania ich z już istniejącą oraz planowaną infrastrukturą - mówi Katarzyna Muszyńska, rzecznik prasowy bydgokiego ZDMiKP.

Wykonawca na realizację zadania będzie miał dwanaście miesięcy od daty podpisania umowy.