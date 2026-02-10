Pociąg osobowy potrącił mężczyznę. Zginął na miejscu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 9 lutego, około godziny 13.30 na torach w rejonie bytomskiego Karbia. Na torze nr 1 pociąg Kolei Śląskich kursujący na trasie Chorzów Batory – Lubliniec potrącił mężczyznę. Jak ustaliliśmy ofiara miała 39 lat.

Niestety, mimo podjętych działań, życia poszkodowanego nie udało się uratować. Okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora wyjaśniają teraz odpowiednie służby.

W związku z interwencją i pracą służb ruch kolejowy w tym rejonie był poważnie utrudniony. Utrudnienia trwały do godziny 16.22. W tym czasie opóźnienia dotknęły łącznie 41 pociągów pasażerskich, a łączny czas zwłoki wyniósł blisko 570 minut. Dla wielu podróżnych oznaczało to długie oczekiwanie i zmiany planów.

To kolejny tragiczny wypadek na torach, który pokazuje, jak niebezpieczne mogą być miejsca w pobliżu infrastruktury kolejowej i jak dramatyczne w skutkach bywają takie zdarzenia.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia przeżywa trudny czas lub zmaga się z kryzysem psychicznym, warto pamiętać, że pomoc jest dostępna.

Bezpłatne wsparcie można uzyskać m.in. pod numerem Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym – 800 70 2222 (czynny całą dobę) oraz pod numerem alarmowym 112 w sytuacjach zagrożenia życia. Rozmowa z bliskimi lub specjalistą może być pierwszym krokiem do uzyskania pomocy.

Oto lista telefonów, pod którymi można zasięgnąć pomocy:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia