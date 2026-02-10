Śmiertelne potrącenie w Bytomiu. Pociąg Kolei Śląskich rozjechał mężczyznę

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-02-10 10:04

Do kolejnej tragedii doszło na torach kolejowych na Śląsku. W Bytomiu pociąg Kolei Śląskich potrącił mężczyznę. Ruch pociągów był wstrzymany i poważnie zakłócony przez kilka godzin, a pasażerowie musieli liczyć się ze znacznymi opóźnieniami.

Śmiertelny wypadek w Zabo.jpg

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Główny plan przedstawia tory kolejowe, rozciągające się centralnie w perspektywie, zbiegając się w oddali ku horyzontowi. Tory, składające się z dwóch stalowych szyn i licznych drewnianych lub betonowych podkładów, są ostre i wyraźne na pierwszym planie, a ich detale stają się coraz bardziej rozmyte w miarę oddalania się. Po obu stronach torów widoczny jest drobny żwir. W tle, po lewej stronie, zarysowują się zamazane drzewa i słupy, a po prawej również niewyraźne drzewa i elementy krajobrazu, tworząc rozmyte tło. Na horyzoncie, na końcu torów, widać dwie rozmyte, jasne plamy światła: jedną składającą się z dwóch czerwonych i dwóch niebieskich okręgów po lewej stronie oraz drugą, mniejszą, składającą się z dwóch fioletowych okręgów po prawej stronie. Niebo jest jasne i zachmurzone.

Pociąg osobowy potrącił mężczyznę. Zginął na miejscu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 9 lutego, około godziny 13.30 na torach w rejonie bytomskiego Karbia. Na torze nr 1 pociąg Kolei Śląskich kursujący na trasie Chorzów Batory – Lubliniec potrącił mężczyznę. Jak ustaliliśmy ofiara miała 39 lat.

Niestety, mimo podjętych działań, życia poszkodowanego nie udało się uratować. Okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora wyjaśniają teraz odpowiednie służby.

W związku z interwencją i pracą służb ruch kolejowy w tym rejonie był poważnie utrudniony. Utrudnienia trwały do godziny 16.22. W tym czasie opóźnienia dotknęły łącznie 41 pociągów pasażerskich, a łączny czas zwłoki wyniósł blisko 570 minut. Dla wielu podróżnych oznaczało to długie oczekiwanie i zmiany planów.

To kolejny tragiczny wypadek na torach, który pokazuje, jak niebezpieczne mogą być miejsca w pobliżu infrastruktury kolejowej i jak dramatyczne w skutkach bywają takie zdarzenia.

Polecany artykuł:

Państwo z ludnością jak Bytom jedzie na mundial! Najmniejszy uczestnik w histor…

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia przeżywa trudny czas lub zmaga się z kryzysem psychicznym, warto pamiętać, że pomoc jest dostępna.

Bezpłatne wsparcie można uzyskać m.in. pod numerem Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym – 800 70 2222 (czynny całą dobę) oraz pod numerem alarmowym 112 w sytuacjach zagrożenia życia. Rozmowa z bliskimi lub specjalistą może być pierwszym krokiem do uzyskania pomocy.

Oto lista telefonów, pod którymi można zasięgnąć pomocy: 

  • 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
  • 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
  • 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia
Znasz zasady pierwszej pomocy?
Pytanie 1 z 10
Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy:
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POTRĄCENIE
BYTOM