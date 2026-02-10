19-latek z Bielska-Białej na podium Zimowych Igrzysk Olimpijskich

Takiego scenariusza mało kto się spodziewał. Konkurs indywidualny na skoczni normalnej podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich przyniósł „Biało-Czerwonym” ogromne emocje i pierwszy medal. Jego autorem został najmłodszy w kadrze – debiutant Kacper Tomasiak.

19-latek z województwa śląskiego, dla którego to pierwsze igrzyska w karierze, pokazał niezwykłą dojrzałość i odporność psychiczną. W starciu z dużo bardziej doświadczonymi rywalami nie tylko nie pękł, ale wręcz zachwycił formą. Po dwóch równych, dalekich skokach na 103 i 107 metrów uplasował się na drugim miejscu i sięgnął po tytuł wicemistrza olimpijskiego.

To wynik, który przechodzi do historii – niewielu zawodników potrafi stanąć na olimpijskim podium już przy pierwszym starcie. Tomasiak zrobił to jako nastolatek.

- To ogromne szczęście stać na podium olimpijskim. Przed sezonem w ogóle nie myślałem o igrzyskach, nie spodziewałem się tego. Dopiero na podium zaczęło do mnie to wszystko docierać, jestem zmęczony całą adrenaliną w konkursie - przyznał Kacper Tomasiak po dekoracji.

Lepszy okazał się jedynie Niemiec Philipp Raimund, który zdobył złoto. Brązowe medale przypadły ex aequo Renowi Nikaido i Gregorowi Deschwandenowi. Jednak to nazwisko młodego Polaka było jednym z najczęściej powtarzanych tego dnia w Predazzo.

Jego skoki z zapartym tchem śledzili nie tylko kibice, ale także koledzy z kadry. Piotr Żyła i Dawid Kubacki, pełniący podczas igrzysk rolę ekspertów telewizyjnych, nie kryli wzruszenia. Szczególnie Kubacki miał problem, by opanować emocje.

– To niesamowita historia. To chłopak, który bardzo ciężko pracuje i ma niezwykle mocną głowę. Ten medal po prostu mu się należał – przyznał poruszony w studiu Eurosportu.

Zobaczcie zdjęcia z dekoracji Kacpra Tomasiaka w galerii.

16

Kacper Tomasiak - co wiadomo o medaliście Igrzysk Olimpijskich?

Tomasiak od dłuższego czasu uznawany jest za jeden z największych talentów młodego pokolenia. Urodzony w Bielsku-Białej, a obecnie mieszkający w Rytrze (pow. nowosądecki) zawodnik LKS Klimczok Bystra ma już w dorobku sukcesy juniorskie i świetne występy w pierwszym sezonie Pucharu Świata. Jednak olimpijskie srebro to osiągnięcie zupełnie innego kalibru.

Kacper Tomasiak, nasz srebrny medalista z Predazzo, najmłodszy polski medalista Igrzysk Olimpijskich to wychowanek Ludowych Zespołów Kosinak-Kamysz, wicepremier Polski.

Duchowa strona Kacpra Tomasiaka

Co ciekawe młody skoczek związany jest z religijnym środowiskiem. Dzień przed startem Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Bielsko-Żywieckiej opublikowało post w intencji Tomasiaka. Jak się okazuje, skoczek jest ministrantem i lektorem. Jego głęboką więź z Bogiem można było również zaobserwować tuż przed oddaniem skoku, kiedy przeżegnał się.

Otoczmy modlitwą, Lektora z naszej Diecezji, skoczka narciarskiego Kacpra Tomasiaka, który już jutro rozpocznie zmagania na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich! Drogi Kacprze, tak jak Ty niosłeś kadzidło przed Panem, tak teraz On niech Cię niesie daleko i bezpiecznie! PS. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni i dziękujemy za Twoje świadectwo wiary - czytamy we wpisie Duszpasterstwa.

Kacper Tomasiak może być spokojny, bo będzie mógł liczyć również na modlitewne wsparcie także 14 lutego, podczas konkursu indywidualnego na skoczni dużej.