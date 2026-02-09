Gracz z Zawiercia wygrał blisko 700 tys. zł w losowaniu Eurojackpot, które odbyło się w piątek, 6 lutego 2026 roku.

Szczęśliwy kupon, który przyniósł wygraną IV stopnia (trafiono 5 z 50 liczb), został kupiony w punkcie Lotto przy ul. Piłsudskiego 79/1.

Była to najwyższa wygrana, jaka padła tego dnia w Eurojackpot w całej Polsce.

Tego samego dnia w województwie śląskim padła również inna wysoka wygrana – w Bielsku-Białej w grze Mini Lotto padła wygrana wynosząca ponad 490 tys. zł.

Losowanie Eurojackpot z dnia 6 lutego 2026 roku przyniosło ogromne emocje, a jego wyniki z zapartym tchem śledziły miliony graczy w całej Europie. Wylosowano następujące liczby: 8, 14, 38, 41, 48 oraz dwie dodatkowe liczby: 1 i 11. Choć główna wygrana nie padła, to w Polsce mieliśmy wielkiego zwycięzcę. Jak się okazało, kupon, który przyniósł wygraną IV stopnia o wartości 694 151,90 zł, został zakupiony w punkcie Lotto przy ul. Piłsudskiego 79/1 w Zawierciu.

Kwota blisko 700 tysięcy złotych to pieniądze, które pozwalają na realizację najskrytszych marzeń – od zakupu wymarzonego domu czy samochodu, po egzotyczne podróże i spokojną przyszłość bez kredytów.

Piątek okazał się szczęśliwy nie tylko dla gracza z Zawiercia

Tego samego dnia, 6 lutego 2026 roku, fortuna uśmiechnęła się również do osoby, która zagrała w Mini Lotto w Bielsku-Białej. Tam padła główna wygrana w tej grze, która wyniosła aż 491 631,60 zł. Dwie tak wysokie wygrane jednego dnia w jednym województwie to sytuacja, która nie zdarza się często.

Pokazuje to, że aby wygrać wielkie pieniądze, nie trzeba wcale trafić głównej puli w Eurojackpot. Również wygrane niższych stopni, a także inne gry liczbowe, mogą przynieść kwoty zmieniające życie. Zarówno zwycięzca z Zawiercia, jak i ten z Bielska-Białej, z pewnością zapamiętają ten dzień na zawsze jako moment, w którym los odmienił ich życie. Pozostaje im pogratulować i życzyć mądrego zagospodarowania wygranych pieniędzy.