Dwa dni po awarii w zabytkowym kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach trwa szacowanie strat. Przyczyną zalania było pęknięcie rury w sieci hydrantowej, co spowodowało wylanie się do wnętrza świątyni aż 176 tysięcy litrów wody. Choć ostateczna skala zniszczeń nie jest jeszcze znana, parafia wstępnie szacuje je na astronomiczną kwotę 10 milionów złotych. Ucierpiały ściany, podłogi i całe wyposażenie zabytkowego wnętrza. Kościół był ubezpieczony, jednak ogrom strat wymaga natychmiastowego działania.

"Księże proboszczu, zalewa nam kościół!" Dramatyczna relacja organisty

O tym, jak wyglądały pierwsze chwile po odkryciu katastrofy, opowiedział w poruszającym wpisie organista, Kamil Capała. To on jako pierwszy zauważył, że dzieje się coś złego.

- Jak co dzień, około godz. 6:15 (wczoraj wyjątkowo wcześnie) pojawiłem się na kościelnym placu. Moją uwagę przykuła lejąca się woda po ścianie budynku nad bocznym wejściem oraz od strony ul. Krakowskiej. (...) Po zbliżeniu się do drzwi usłyszałem szum wewnątrz kościoła. W pierwszej chwili pomyślałem, że może jakaś rynna nie wytrzymała - nic bardziej mylnego! Tutaj zacząłem działać szybko, ale racjonalnie. Otwieram drzwi na chór, a tam rzeka (już wiem, że jest źle). Biegnę do góry, otwieram drzwi, patrzę w moje lewo, a ze sklepienia leci woda. 6:21 - Sięgnąłem po telefon, wybrałem numer do Proboszcza, dzwonię - Księże Proboszczu, zalewa nam kościół!

- opisuje Kamil Capała na facebookowym profilu parafii NSPJ Mysłowice.

"Pomóżcie nam przywrócić to miejsce do życia". Ruszyła wielka zbiórka

W obliczu tak ogromnych zniszczeń, parafianie i sympatycy kościoła nie czekali z założonymi rękami. Fundacja BAJTEL - Mysłowice Pomagają uruchomiła zbiórkę w serwisie zrzutka.pl, apelując o wsparcie.

- Nasz kościół został zalany. W jednej chwili woda wtargnęła do miejsca, które dla tak wielu osób jest duchowym domem, miejscem modlitwy, ciszy i nadziei. Skala zniszczeń jest ogromna - ucierpiały ściany, podłogi oraz elementy wyposażenia świątyni

- czytamy w opisie zbiórki.

Organizatorzy podkreślają, jak ważnym miejscem dla lokalnej społeczności jest zalana świątynia.

- Ten kościół to nie tylko mury. To świadek chrztów, ślubów, pierwszych komunii i pożegnań bliskich. To przestrzeń, w której od lat spotyka się nasza wspólnota. Dziś patrzymy na niego z bólem serca, nie wiedząc, jak poradzimy sobie sami

- czytamy.

Koszty remontu przekraczają możliwości finansowe parafii, dlatego każda pomoc jest na wagę złota.

- Każda, nawet najmniejsza wpłata, każda modlitwa i każde udostępnienie mają ogromne znaczenie. Prosimy - pomóżcie nam przywrócić to miejsce do życia, aby znów mogło służyć ludziom i Bogu. Z całego serca dziękujemy za każdą okazana dobroć

- apelują organizatorzy zbiórki.

"Mimo bardzo trudnej sytuacji staramy się prowadzić duszpasterstwo"

Mimo dramatu, parafia stara się funkcjonować normalnie. Dzięki szybkiej akcji służb i zaangażowaniu parafian udało się uniknąć całkowitego zamknięcia kościoła, co groziło po raz pierwszy od 55 lat.

- Zdajemy sobie sprawę, że obecnie uczestnictwo w Mszy Świętej w naszym kościele jest mało komfortowe, tym bardziej dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj uczestniczyli w Eucharystii. Rodzicom z dziećmi, którzy odważyli się uczestniczyć dzisiaj w Mszy dla dzieci składamy serdeczne 'Bóg zapłać'

- napisała parafia w niedzielnym komunikacie.

Wsparcie z archidiecezji. Arcybiskup odwiedzi parafię

Na trudną sytuację zareagowała również kuria. W poniedziałek, 9 lutego, do Mysłowic przybędzie arcybiskup Andrzej Przybylski, aby wesprzeć wiernych i odprawić Mszę Świętą.

- W poniedziałek 9 lutego przybędzie do naszej parafii Ksiądz Arcybiskup Andrzej Przybylski by spotkać się z naszą wspólnotą parafialną, złączyć się na modlitwie i okazać swe wsparcie. Serdecznie zapraszamy do udziału w Mszy Świętej o godzinie 18:00, którą celebrował będzie Ksiądz Arcybiskup

- poinformowała parafia NSPJ w Mysłowicach.