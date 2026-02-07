Wiosna jeszcze gorsza od zimy? Jasnowidz Jackowski miał mroczną wizję. "Widzę ogromną śnieżycę"

Tegoroczna zima w Polsce jest wyjątkowo mroźna, z marznącym deszczem i gołoledzią, co potwierdza wcześniejsze przepowiednie Krzysztofa Jackowskiego.

Jackowski przewiduje, że wiosna będzie kapryśna, z nagłymi przymrozkami po okresach ciepła, a lato podzielone na deszczowy początek i suchą drugą połowę.

Według jasnowidza, wrzesień ma być piękny, a w lasach będzie można znaleźć grzyby, co ma stanowić pozytywny akcent po trudnych warunkach pogodowych.

Tegoroczną zimę widać za oknami wszystkich mieszkań i domów w Polsce. Tak zimno nie było od 16 lat. Problemem nie jest tylko mróz – po raz drugi tej zimy z nieba spadł marznący deszcz, a w wielu miastach na drogach pojawiła się gołoledź.

Nasi dziennikarze wielokrotnie przypominali sobie słowa, które we wrześniu wypowiedział Krzysztof Jackowski. Jasnowidz z Człuchowa twierdził, że tegoroczna zima będzie wyjątkowo ekstremalna. Trzeba przyznać, że jego wizja sprawdziła się.

Czytaj także: Jasnowidz Jackowski zapowiada pogodową huśtawkę zimą 2025/2026. Ta wizja szokuje. Mówi o anomalii

To nie koniec mrozów. Do tego jeszcze, jak się skupiam na pogodzie, widzę ogromną śnieżycę w jednym z regionów. Śniegu napada tyle, że do niektórych miejscowości nie będzie można dojechać – mówi nam Jackowski.

21

Z ciekawości zapytaliśmy go, jaka będzie wiosna.

Wiosna będzie kapryśna. To mi przychodzi do głowy. Będzie tak ciepło, że będziemy otwierać okna, po czym nagle nadejdą przymrozki – dodaje jasnowidz.

A lato?

Maj i czerwiec kapryśny. Raz pada, po czym pojawiają się upały. Druga połowa lata sucha, bez opadów. Za to wrzesień piękny – wieszczy Jackowski.

Na pocieszenie Jackowski zapewnia, że w lasach będzie można znaleźć grzyby, co dla wielu osób będzie pozytywnym akcentem po trudnej zimie i kapryśnej wiośnie.