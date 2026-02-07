Stanislav wpadł w szał i dźgał wszystkich nożem! Mykola i Yana nie mieli szans

2026-02-07 5:00

O tym dramacie mówiła cała Bydgoszcz. Rodzinna awantura w jednym z bloków na ul. Pestalozziego przerodziła się w krwawy horror! Przybyli na miejsce policjanci odkryli ciała dwóch młodych mężczyzn: Stanislava (✝25 l.) i Mykoli (✝22 l.). Z kolei dwie kobiety z bardzo poważnymi obrażeniami trafiły do szpitala. Niestety kilka miesięcy po tragedii jedna z nich: Yana (✝25 l.), zmarła w szpitalu. Osierociła dwie malutkie córeczki...

Tragedia w Bydgoszczy! W mieszkaniu znaleziono dwa ciała mężczyzn

Dramat rozegrał się dokładnie 7 lutego 2023 roku przy ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy. Około godziny 18:30 mundurowi otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej. Gdy dotarli na miejsce, na klatce schodowej znaleźli dwie kobiety poważnie ranne. Obie poszkodowane trafiły do szpitala. To jednak dopiero początek koszmaru. W mieszkaniu znaleziono ciała dwóch młodych mężczyzn.

Czytaj także: Tragiczna awantura domowa w Bydgoszczy. Dwóch mężczyzn nie żyje, dwie kobiety ciężko ranne [ZDJĘCIA]

Awantura przerodziła się w dramat! Nie żyją dwaj mężczyźni

Yana Ch. i Stanislav Ch. bardzo się kochali. Owocem ich miłości są dwie córeczki: Oliwia (3 l.) i Amelia (5 l.). Jednak jak to w każdym małżeństwie bywa, między Yaną a Stanislavem zaczęło się psuć. Para podjęła decyzję o rozwodzie, do którego doszło jeszcze w Ukrainie. Po wybuchu wojny, Yana wraz ze swoją babcią, Valentyną K. i córeczkami uciekła do Polski. Ostatecznie kobiety osiedliły się w Bydgoszczy. Jednak 25-latka nie była już sama. U jej boku pojawił się 22-letni Mykola. To on jako pierwszy zginął z rąk wściekłego Stanislava. Jak wyznała babcia Yany, były mąż nie miał pretensji o to, że ta spotyka się z kimś innym. Jemu chodziło tylko o dzieci i to miał być główny powód awantury.

Galeria zdjęć 14

Stanislav dźgał bez opamiętania. Yana była w bardzo ciężkim stanie i walczyła o życie. Miała liczne rany cięte w okolicach pleców, twarzy oraz rąk. Niestety, 3 maja 2023 roku pojawiła się najgorsza z możliwych informacji. Młoda kobieta zmarła... Po wszystkim, 25-letni Stanislav odebrał sobie życie w mieszkaniu, gdzie były też jego córeczki.

Dobrze, że chociaż dzieci oszczędził - mówi nam jeden z bydgoskich policjantów.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

