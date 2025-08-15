Jasnowidz Jackowski zapowiada pogodową huśtawkę zimą 2025/2026. Ta wizja szokuje. Mówi o anomalii

2025-08-15 13:15

Krzysztof Jackowski, najbardziej znany polski jasnowidz z Człuchowa, znów zabiera głos w sprawach, które rozpalają wyobraźnię – tym razem prognozuje niezwykłą zimę 2025/2026. Jak mówił cytowany przez Radio Eska Bydgoszcz, czeka nas prawdziwa pogodowa karuzela: od ciepła, przez potężny mróz, aż po przedwczesną wiosnę. A jeszcze niedawno przewidywał polityczne zawirowania w Pałacu Prezydenckim.

Jasnowidz Jackowski zapowiada pogodową huśtawkę zimą 2025/2026

Autor: Super Express, SHUTTERSTOCK Jasnowidz Jackowski zapowiada pogodową huśtawkę zimą 2025/2026
Do zimy jeszcze kilka miesięcy, ale Krzysztof Jackowski już roztacza swoją wizję tego, co wydarzy się na przełomie roku. Według niego, pierwsze dni zimy będą zaskakująco ciepłe. Potem nastąpi nagły i krótki atak mrozu z obfitymi opadami śniegu, by następnie ustąpić miejsca wyjątkowemu ociepleniu.

Zima będzie jedną wielką anomalią – mówi Jackowski, cytowany przez Radio Eska Bydgoszcz. - Najpierw przez krótki czas będzie okres ciepły, zdecydowanie za ciepły jak na zimę. Potem nagły atak zimy z potężnym mrozem i z wielkimi śniegami. Później jeszcze większe ocieplenie niż te, które będzie przed tym atakiem zimy. Ten atak zimy będzie krótki. Taka anomalia, taka potężna huśtawka mi się kojarzy, ale z bardzo dużymi różnicami - doprecyzował jasnowidz.

Według jasnowidza, wiosna 2026 roku pojawi się znacznie wcześniej, niż podpowiada kalendarz. Pierwsze jej oznaki mamy zobaczyć już w lutym, a całą zimę będziemy wspominać jako… pogodny absurd.

Oficjalne prognozy mówią coś innego… na razie

Synoptycy z IMGW są ostrożniejsi. Według nich listopad przyniesie pierwsze przymrozki, a grudzień ma być umiarkowany, z mieszanką śniegu i dni powyżej zera. Ale – jak to w prognozach długoterminowych – margines błędu jest spory.

A jeśli tym razem to nie meteorolodzy, a jasnowidz będzie bliżej prawdy? O tym przekonamy się już w grudniu.

Niedawna wizja o prezydencie Nawrockim

Kilka tygodni temu Jackowski komentował wybór Karola Nawrockiego na prezydenta RP. W rozmowie z "Super Expressem" stwierdził, że jego kadencja będzie burzliwa – nie przez same działania prezydenta, ale przez “burzliwe czasy” związane z trwającą, według niego, trzecią wojną światową.

Zapowiedział też, że część decyzji Nawrockiego będzie odbierana przez Polaków jako zdrada, choć – jak zastrzegł – nie w klasycznym rozumieniu tego słowa. W jego wizji już tej jesieni ma dojść do poważnego kryzysu w koalicji rządzącej.

Dla jednych – charyzmatyczny wizjoner, dla innych – kontrowersyjny showman. Od lat zasłynął z prognoz dotyczących przyszłości Polski i świata. Twierdzi, że w swoich wizjach często widzi obrazy, których sens rozumie dopiero po czasie. Ma na koncie zarówno trafne przewidywania, jak i te, które nigdy się nie sprawdziły, ale nie przeszkadza mu to w byciu jedną z najbarwniejszych postaci polskich mediów.

