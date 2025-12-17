Seniorka straciła niemal milion złotych! Oszuści wciągnęli ją w pułapkę kryptowalut

Anna Kisiel
2025-12-17 12:09

Blisko milion złotych straciła mieszkanka powiatu bydgoskiego, która uwierzyła w obietnice szybkich zysków od rzekomej ekspertki od kryptowalut. Policja apeluje o ostrożność i czujność przy inwestycjach w sieci

Autor: Pixabay.com
  • Seniorka z powiatu bydgoskiego straciła blisko milion złotych, inwestując w fałszywe kryptowaluty.
  • Oszuści, podający się za ekspertów, nakłonili ją do zdalnego dostępu i zaciągnięcia kredytów.
  • Policja apeluje o ostrożność i nieudostępnianie danych, przestrzegając przed fałszywymi obietnicami szybkiego zysku.

Blisko milion złotych straciła seniorka z powiatu bydgoskiego, która chciała zainwestować swoje oszczędności w kryptowaluty. Jak podała bydgoska policja, kobieta przez kilka miesięcy wykonywała wszystkie polecenia rzekomej ekspertki, która kontaktowała się z nią telefonicznie i namawiała do instalacji programów umożliwiających zdalny dostęp do urządzeń.

Oszuści bardzo często podszywają się pod maklerów giełdowych zachęcających do inwestowania w wirtualne waluty. Bądźmy czujni i nie przekazujmy żadnych pieniędzy nieznanym osobom – przestrzega nadkom. Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.

Sprawa zaczęła się w lipcu 2025 roku, gdy seniorka odebrała telefon od kobiety podającej się za ekspertkę ds. inwestycji w kryptowaluty. Została poproszona o podanie danych osobowych, instalację programu do inwestowania i loginów do platform. W kolejnych tygodniach pokrzywdzona zaciągnęła kredyty, sprzedała nieruchomość i dokonywała przelewów w kantorach kryptowalut w Europie, łącznie na ponad 935 tys. zł. Dopiero 16 grudnia zdecydowała się zgłosić sprawę na policję.

Niejednokrotnie pokrzywdzeni sami przekazują swoje dane, ufając, że druga strona jest tym, za kogo się podaje. Tylko ogromna czujność może nas uchronić przed oszustwami – dodaje Kowalska.

Policja apeluje, aby nie udostępniać nikomu swoich danych i nie ufać osobom, które obiecują szybki zysk w internecie. Śledztwo w sprawie oszustwa prowadzą funkcjonariusze z bydgoskiego Śródmieścia.

BYDGOSZCZ POLICJA
