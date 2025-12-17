Przez kilka godzin będzie głośno nad Bydgoszczą! Wyjaśniamy, skąd ten hałas

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-12-17 8:33

W najbliższych dniach mieszkańcy Bydgoszczy mogą zwrócić uwagę na zwiększony hałas dochodzący z nieba. Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało komunikat w tej sprawie, uspokajając, że sytuacja jest zaplanowana i kontrolowana.

Autor: Pexels.com
Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało o planowanych działaniach lotniczych, które mogą być odczuwalne dla mieszkańców miasta. Jak wynika z komunikatu przekazanego przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. w Bydgoszczy, w dniach od 17 do 20 grudnia 2025 roku prowadzone będą loty próbne samolotu.

Próby zaplanowano w godzinach od 9:00 do 16:00 i obejmą przestrzeń nad terenem miasta Bydgoszczy. W związku z tym w tych dniach może wystąpić uciążliwość związana z podwyższonym poziomem hałasu w środowisku. Służby podkreślają jednak, że są to zaplanowane działania techniczne, niepowiązane z żadnym zagrożeniem dla mieszkańców.

BCZK zaznacza również, że realizacja lotów uzależniona jest od warunków atmosferycznych. W przypadku niesprzyjającej pogody próby mogą zostać odwołane lub przełożone na inny termin.

Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i wyrozumiałość. Wszelkie odgłosy, które będzie można usłyszeć nad miastem w tych dniach, wynikają z zaplanowanych testów prowadzonych przez Wojskowe Zakłady Lotnicze.

