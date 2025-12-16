Tajemnicze zaginięcie Małgorzaty. Jest przełom po 18 latach, policja potwierdza

Brytyjska policja potwierdziła, że ludzkie szczątki znalezione w październiku w Leicester należą do Małgorzaty Wnuczek z Inowrocławia. Kobieta zaginęła niemal 20 lat temu.

Polka była ostatni raz widziana 31 maja 2006 roku w Leicester, gdy wsiadała do autobusu w drodze z pracy do centrum miasta.

Śledztwo w sprawie śmierci kobiety jest w toku, a brytyjskie służby współpracują z polską policją w celu ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia.

Koniec 18-letnich poszukiwań Małgorzaty Wnuczek. Policja w Leicester potwierdza najgorsze

Makabryczne odkrycie w Leicester znalazło swój tragiczny epilog. Jak dowiedział się reporter Radia ESKA, brytyjscy funkcjonariusze poinformowali, że szczątki znalezione jesienią na terenie Great Central Way to zaginiona w 2006 roku Małgorzata Wnuczek. Tożsamość została ostatecznie potwierdzona dzięki specjalistycznym badaniom DNA. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji dla koronera, który formalnie orzeknie o przyczynie zgonu.

Mimo przełomu śledztwo wciąż jest w toku. Jak przekazała brytyjska policja „śledztwo w sprawie Polki jest otwarte i nadal prowadzone. Pozostajemy w kontakcie z naszymi kolegami w Polsce. Wspólnie pracujemy nad ustaleniem, co dokładnie stało się z Małgorzatą Wnuczek”. Policjanci podkreślają, że rodzina zmarłej, która przez 18 lat czekała na jakąkolwiek wiadomość, została objęta specjalistycznym wsparciem. W sprawie zatrzymano wcześniej 39-letniego mężczyznę, któremu postawiono zarzut utrudniania śledztwa, jednak został on zwolniony.

Tajemnicze zaginięcie Polki w 2006 roku. Co stało się z Małgorzatą Wnuczek w Leicester?

Dramat Małgorzaty Wnuczek rozpoczął się 31 maja 2006 roku. To właśnie wtedy 27-letnia wówczas Polka była widziana po raz ostatni. Kamery monitoringu zarejestrowały, jak wsiada do autobusu w Leicester, którym miała dojechać z miejsca pracy do centrum miasta. Pracowała w firmie Peter Jackson Logistics przy Sunningdale Road. Dwa dni wcześniej, 29 maja, wysłała ostatnią wiadomość SMS do swojej rodziny w Inowrocławiu. Od tamtej pory kontakt z nią się urwał, a jej telefon zamilkł na zawsze.

Przez lata śledczy brali pod uwagę różne scenariusze, w tym ucieczkę i rozpoczęcie nowego życia. Jednak z biegiem czasu coraz bardziej prawdopodobna stawała się wersja o tragicznym finale. Już kilka lat temu Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, która prowadziła równoległe postępowanie, nie wykluczała, że kobieta mogła paść ofiarą zabójstwa na tle osobistym.

Parafianie postawili ks. Grzegorzowi okazały nagrobek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.