Tajemnicze zaginięcie Małgorzaty. Jest przełom po 18 latach, policja potwierdza

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-12-16 15:48

Brytyjska policja oficjalnie potwierdziła, że ludzkie szczątki odnalezione w październiku w Leicester należą do Małgorzaty Wnuczek. Pochodząca z Inowrocławia kobieta zaginęła w 2006 roku, a jej sprawa przez lata pozostawała jedną z największych zagadek kryminalnych z udziałem Polaków na Wyspach Brytyjskich. Rodzina przez 18 lat żyła w niepewności, mając nadzieję na szczęśliwy powrót Małgorzaty. Niestety, najczarniejszy scenariusz okazał się prawdą.

  • Brytyjska policja potwierdziła, że ludzkie szczątki znalezione w październiku w Leicester należą do Małgorzaty Wnuczek z Inowrocławia. Kobieta zaginęła niemal 20 lat temu.
  • Polka była ostatni raz widziana 31 maja 2006 roku w Leicester, gdy wsiadała do autobusu w drodze z pracy do centrum miasta.
  • Śledztwo w sprawie śmierci kobiety jest w toku, a brytyjskie służby współpracują z polską policją w celu ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia.

Koniec 18-letnich poszukiwań Małgorzaty Wnuczek. Policja w Leicester potwierdza najgorsze

Makabryczne odkrycie w Leicester znalazło swój tragiczny epilog. Jak dowiedział się reporter Radia ESKA, brytyjscy funkcjonariusze poinformowali, że szczątki znalezione jesienią na terenie Great Central Way to zaginiona w 2006 roku Małgorzata WnuczekTożsamość została ostatecznie potwierdzona dzięki specjalistycznym badaniom DNA. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji dla koronera, który formalnie orzeknie o przyczynie zgonu.

Mimo przełomu śledztwo wciąż jest w toku. Jak przekazała brytyjska policja „śledztwo w sprawie Polki jest otwarte i nadal prowadzone. Pozostajemy w kontakcie z naszymi kolegami w Polsce. Wspólnie pracujemy nad ustaleniem, co dokładnie stało się z Małgorzatą Wnuczek”. Policjanci podkreślają, że rodzina zmarłej, która przez 18 lat czekała na jakąkolwiek wiadomość, została objęta specjalistycznym wsparciem. W sprawie zatrzymano wcześniej 39-letniego mężczyznę, któremu postawiono zarzut utrudniania śledztwa, jednak został on zwolniony.

Polecany artykuł:

Piotr spadł z 15 metrów na betonową posadzkę. Nie miał żadnych szans na przeżyc…

Tajemnicze zaginięcie Polki w 2006 roku. Co stało się z Małgorzatą Wnuczek w Leicester?

Dramat Małgorzaty Wnuczek rozpoczął się 31 maja 2006 roku. To właśnie wtedy 27-letnia wówczas Polka była widziana po raz ostatni. Kamery monitoringu zarejestrowały, jak wsiada do autobusu w Leicester, którym miała dojechać z miejsca pracy do centrum miasta. Pracowała w firmie Peter Jackson Logistics przy Sunningdale Road. Dwa dni wcześniej, 29 maja, wysłała ostatnią wiadomość SMS do swojej rodziny w Inowrocławiu. Od tamtej pory kontakt z nią się urwał, a jej telefon zamilkł na zawsze.

Przez lata śledczy brali pod uwagę różne scenariusze, w tym ucieczkę i rozpoczęcie nowego życia. Jednak z biegiem czasu coraz bardziej prawdopodobna stawała się wersja o tragicznym finale. Już kilka lat temu Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, która prowadziła równoległe postępowanie, nie wykluczała, że kobieta mogła paść ofiarą zabójstwa na tle osobistym.

Super Express Google News
Wsiadła do autobusu, od 17 lat nie dojechała do domu. Nagły zwrot w sprawie Małgorzaty!
7 zdjęć
Parafianie postawili ks. Grzegorzowi okazały nagrobek
Sonda
Czy kiedykolwiek pomagałeś/aś w szukaniu zaginionych osób?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOBIETA NIE ŻYJE
ZAGINIĘCIE
CIAŁO KOBIETY