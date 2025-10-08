Ludzkie szczątki odkryte w Leicester! To może być zaginiona od niemal 20 lat Małgorzata Wnuczek

Funkcjonariusze East Midlands Special Operations Unit (EMSOU), którzy od miesięcy prowadzili intensywne działania w sprawie zaginięcia 27-letniej Małgorzaty Wnuczek, potwierdzili odnalezienie ludzkich szczątków. Odkrycia dokonano podczas przeszukiwań w rejonie Great Central Way w Leicester. Policja zaznacza, że na tym etapie nie można jeszcze jednoznacznie stwierdzić, czy odnalezione szczątki należą do zaginionej Polki.

– W celu ustalenia tożsamości zlecono dalsze badania kryminalistyczne. Śledczy nie przerwali prac w terenie. Miejsce odnalezienia szczątków zostało zabezpieczone, a działania wciąż trwają – przekuje TVP Bydgoszcz.

Do wznowienia prac poszukiwawczych doszło 30 września 2025 roku. Śledczy z EMSOU rozpoczęli wtedy wykopaliska w pobliżu Great Central Way, nieopodal Watkin Road. Operacja prowadzona jest pod nadzorem Detective Superintendent Jenni Greenway, przy wsparciu Tactical Support Team oraz specjalistów z zakresu kryminalistyki.

Policja podkreśla, że decyzja o ponownym rozpoczęciu poszukiwań była wynikiem nowych informacji przekazanych przez polską policję. Współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy odgrywa kluczową rolę w tym międzynarodowym śledztwie.

– Impulsem do wznowienia działań były nowe ustalenia, którymi podzielili się z nami funkcjonariusze z Polski. Wspólne działania są dla nas niezwykle istotne i dają nadzieję na przełom w tej sprawie – podkreślają brytyjscy śledczy.

Małgorzata Wnuczek zaginęła 31 maja 2006 roku. Ostatni raz widziano ją w Leicester, gdy wsiadała do autobusu z pracy do centrum miasta. Dwa dni wcześniej wysłała ostatnią wiadomość SMS do rodziny w Inowrocławiu. Potem wszelki kontakt się urwał.

Przez lata brytyjska i polska policja wielokrotnie ponawiały apel o pomoc w ustaleniu jej losu. W 2023 roku śledztwo w sprawie zaginięcia ponownie nabrało tempa po otrzymaniu nowych dowodów i zeznań, które wskazywały na możliwe miejsce ukrycia ciała.

Dziś, po niemal 20 latach, odnalezienie szczątków może oznaczać długo oczekiwany przełom – zarówno dla śledczych, jak i dla rodziny zaginionej. Policja apeluje jednak o cierpliwość. – Dopiero wyniki badań kryminalistycznych pozwolą nam potwierdzić, czy to Małgorzata Wnuczek – podkreślają funkcjonariusze cytowani przez TVP Bydgoszcz.

Miejsce, w którym dokonano odkrycia, wciąż jest objęte policyjnym kordonem. Pracują tam technicy kryminalistyki, którzy przeszukują teren centymetr po centymetrze, w nadziei, że znajdą dodatkowe dowody mogące pomóc w ustaleniu okoliczności śmierci kobiety.