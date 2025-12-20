Ostatnia szansa na świąteczną magię! Bydgoski Jarmark Świąteczny powoli znika

Bydgoski Jarmark Świąteczny został oficjalnie otwarty w piątek, 21 listopada, punktualnie o godzinie 18:00. Uroczyste włączenie światełek na 14-metrowej choince na Starym Rynku stało się symbolicznym początkiem przedświątecznego czasu w mieście. Iluminacje rozbłysły także na ulicy Mostowej, Moście Staromiejskim oraz placu Teatralnym, tworząc bajkową scenerię w centrum Bydgoszczy.

Otwarcia jarmarku dokonali prezydent miasta Rafał Bruski oraz przewodnicząca Rady Miasta Monika Matowska. Pierwszego dnia na odwiedzających czekało mnóstwo atrakcji – pokaz zimnych ogni, spotkanie z reniferem Rudolfem, szczudlarze oraz rozdawanie dwóch tysięcy mikołajkowych czapeczek. Na scenie wystąpili m.in. Orkiestra Dęta Big Band Dobrcz, Chór Gospel Piotr Pawlicki oraz zespół Last Chance.

Jak co roku ogromnym zainteresowaniem cieszy się zimowe miasteczko. Na Starym Rynku stanęła 13-metrowa piramida świąteczna z ruchomymi figurkami, 43-metrowe koło młyńskie z zamkniętymi gondolami, tradycyjna karuzela wenecka, kolejka górska, ciuchcia dla dzieci, fotobudka 360° oraz Santa Hotel. Ceny atrakcji zaczynają się od 15 zł, a przejażdżka kołem widokowym kosztuje 30 zł.

Spacerując między stoiskami, można kupić rękodzieło, biżuterię, naturalne kosmetyki, czapki, szale i świąteczne ozdoby. Nie brakuje też zapachów i smaków – regionalnej kuchni Kujaw i Pomorza, potraw włoskich, niemieckich i hiszpańskich oraz oscypków serwowanych przy ul. Mostowej.

Bydgoski Jarmark Świąteczny potrwa tylko do 21 grudnia. To ostatni moment, by wybrać się na Stary Rynek, poczuć świąteczną atmosferę i dać się porwać magii grudniowych wieczorów.