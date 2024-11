Tu jest jak w bajce! Zaglądamy na Bydgoski Jarmark Świąteczny [ZDJĘCIA]

Tu jest jak w bajce! Zaglądamy na Bydgoski Jarmark Świąteczny 2024

Od 22 listopada w Bydgoszczy miłośnicy świątecznej atmosfery mogą spacerować wśród bajkowych iluminacji uliczkami pełnymi pachnących pierników, grzanego wina i regionalnych przysmaków, a także podziwiać ręcznie robione ozdoby i unikatowe upominki. Od pięknych dekoracji, po pyszne jedzenie i ręcznie wykonane prezenty. Podczas Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego - jedynego w Polsce organizowanego na moście, można znaleźć wszystko, aby w pełni cieszyć się i zainspirować magią nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Bydgoski Jarmark Świąteczny 2024. Jak długo potrwa?

Bydgoski Jarmark Świąteczny potrwa do 22 grudnia i jest czynny codziennie od godz. 13:00 do 20:00, a w piątek i sobotę do 21:00. Wzorem lat ubiegłych, nie zabrakło zimowego miasteczka z atrakcjami. Co nowego na tegorocznym jarmarku?

Na miłośników świątecznej rozrywki czeka między innymi nowe 43-metrowe młyńskie koło z osłoniętymi gondolami, rollercoaster, pieczone kasztany oraz wiele innych atrakcji. Zimowe miasteczko jest pełne atrakcji, zarówno dla najmłodszych, jak i starszych gości jarmarku.

Tradycyjnie na Starym Rynku pojawiła się 13-metrowa piramida świąteczna z ruchomym wiatrakiem i ruchomymi postaciami. Nie zabrakło również m.in. Santa Hotelu oraz ciuchci dla dzieci. Na Starym Rynku pojawi się kultowa karuzela wenecka z herbami miast, które odwiedzała w pierwszych latach swojej działalności, kolejka górska ze świątecznymi dekoracjami oraz fotobudka 360 stopni.