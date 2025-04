Łosie spacerowały po centrum Bydgoszczy! Mieszkańcy w szoku [ZDJĘCIA]

- Dostaliśmy m.in. zabawne zdjęcia łosia, który czeka na zielone światło na przejściu na rondzie Toruńskim. Jeśli mieszkańcy chcą fotografować te zwierzęta, z dystansu mogą to robić, ale prosimy, by ich nie płoszyć, nie niepokoić, nie podchodzić blisko. I stosować się do poleceń służb. My, we współpracy z policją, strażnikami miejskimi i lekarzem weterynarii skupiamy się na tym, by łosie bezpiecznie trafiły z powrotem do lasu. Dwa są właśnie w okolicach ul. Ustronie - mówi dziennikarzom Eska Bydgoszcz News Adam Dudziak, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Bydgoszczy i dodaje, że lekarz weterynarii będzie się skupiał na tym, by zagonić łosie do lasu, nie ma mowy o innych ingerencjach w przypadku tych zwierząt.