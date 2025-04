Pogoda długoterminowa na lato 2025. Upały i burze w prognozach

Portal fanipogody.pl przeanalizował długoterminowe prognozy w okresie 1 czerwca - 31 sierpnia 2025 r. To tzw. lato meteorologiczne. Wyliczenia ekspertów wskazują, że zbliżające się lato będzie okresem z wyższymi temperaturami niż wskazuje średnia długoterminowa, i to o 1,5-2,5°C powyżej normy klimatycznej. - Oczekuje się, że dominować będą opady konwekcyjne, a opady wielkoskalowe występować będą rzadziej, co jest typowe dla ciepłej połowy roku - czytamy w treści artykułu na fanipogody.pl. Amerykańskie modele numeryczne wskazują, że dni z temperaturą maksymalną powyżej 30°C będą częstym zjawiskiem. Nie zabraknie też tropikalnych nocy, a najcieplejszym obszarem Polski ma być południe oraz zachód.

W okresie czerwiec - sierpień nasili się częstotliwość burz, a co za tym idzie wzrasta ryzyko zagrożenia dla zdrowia, życia i mienia. I choć burzom towarzyszyć będą opady deszczu, problem suszy nie zostanie rozwiązany. Co więcej, intensywne, acz krótkotrwałe opady mogą doprowadzić do podtopień, zalań i powodzi błyskawicznych. Norma miesięczna opadów może zostać przekroczona podczas kilku godzin lub jednego dnia. Spodziewane są też dość częste wichury oraz opady gradu.

Czy te prognozy się sprawdzą? Warto zwrócić uwagę, że prognozy długoterminowe sprawdzają się rzadziej niż wyliczenia z kilkudniowym wyprzedzeniem. Przypomnijmy jednak, że kilka tygodni temu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przedstawił eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu na kwiecień-lipiec 2025 r. Wynika z niej, że wiosna oraz początek lata ma być cieplejsza niż wskazują na to normy wieloletnie. Szczegóły w artykule Lato przyjdzie dużo szybciej. Cała Polska na czerwono

Źródło: fanipogody.pl / IMGW

