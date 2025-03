Lato przyjdzie dużo szybciej. Ta prognoza nie zostawia złudzeń. Cała Polska na czerwono

Włamał się do przedszkola! "Siedział w szafie dyrektorki"

Trwa meteorologiczna wiosna, lada chwila początek tej kalendarzowej. Za nami pierwsze uderzenie ciepła w marcu. Niedawno w wielu miejscach temperatura przekroczyła 20 stopni Celsjusza. To wartości typowe dla lata. Warto więc zadać sobie pytanie - jaka będzie pogoda latem? Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przygotowali eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu na kwiecień-lipiec 2025 r.

Wiosna i lato z wysokimi temperaturami

Niezależnie od miesiąca, jakiego dotyczy długoterminowa prognoza, wniosek jest jeden - średnia temperatura miesięczna ma być powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Co to oznacza? Bardzo prawdopodobne, że trwająca wiosna oraz początek lata będą okresami z wysokimi temperaturami. IMGW wyjaśnia, że termin "powyżej normy" oznacza, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Nie oznacza to jednak, że wiosną lub na początku lata nie doświadczymy dni chłodniejszych. Warto mieć na uwadze, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno w dzień, jak i w nocy. Podobnie jest z sumą opadów.

Problem suszy będzie się pogłębiać?

Martwić może też fakt, że Polska zmaga się z suszą, a w eksperymentalnej, długoterminowej prognozie IMGW średnia suma upadów kształtuje się w normie wieloletniej. Jedynie w kwietniu synoptycy sygnalizują, że możliwa suma opadów powyżej normy spodziewana jest na północnym zachodzie i zachodzie kraju.

Warto też pamiętać, że sprawdzalność długoterminowej prognozy pogody to mniej niż 50 proc. Opracowując końcową prognozę miesięczną, IMGW wykorzystuje własne autorskie modele IMGW-Reg i IMGW-Bayes oraz wyniki modeli NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) i ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).

