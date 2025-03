Burze z gradem wdzierają się do Polski. Wielu na to czekało. Znamy daty pogodowego szaleństwa

Niespodziewany powrót zimy. Mróz i opady zakłócą spokój Polaków. Wiemy, kiedy to się stanie

Załamanie pogody w Polsce. Burze z gradem to nie wszystko

Na początku tygodnia przekazywaliśmy czytelnikom najnowszą prognozę IMGW. Synoptycy wskazywali, że pogoda w Polsce ulegnie znacznemu pogorszeniu. Potwierdza to analiza modeli wxcharts.com. - Okres stabilnej aury dobiega końca. Przed nami wyraźnie inny rodzaj pogody niż ten, który towarzyszył nam do tej pory - podkreśla Arkadiusz Wójtowicz, współautor serwisu fanipogody.pl.

Czy pogoda zmieni się o 180 stopni? To może lekka przesada, ale dynamika będzie zauważalna. W prognozach mamy m.in. wiosenne burze z gradem, intensywne opady deszczu, a nawet deszcz ze śniegiem. Wszystko wskazuje na to, że zagrzmi już w najbliższą środę (12 marca 2025 r.). Jeżeli schowaliście parasole głęboko w szafie, to trzeba będzie znów po nie sięgnąć.

Burze i ulewne deszcze. Konkretne daty w nowej prognozie pogody

Burze i opady deszczu to nie jedyne ciekawe aspekty nowych prognoz dla Polski. Warto zwrócić uwagę na bardzo duże różnice w temperaturach. IMGW podaje, że w środę temperatury w Małopolsce osiągną 17 stopni, a na Pomorzu termometry pokażą jednocyfrowe wartości - do 8 stopni Celsjusza. Wróćmy jednak ośrodków niżowych, skutkujących konkretnymi opadami.

W środę opady wystąpią głównie na zachodzie, centrum, wschodzie, północy, południu. Jednak w czwartek deszcz zacznie pojawiać się już w całej Polsce. Na północy możliwy okresami deszcz ze śniegiem. W drugiej połowie tygodnia lokalnie mogą rozwinąć się pierwsze burze, co wpisuje się w początek meteorologicznej wiosny - wyjaśnia Arkadiusz Wójtowicz z serwisu fanipogody.pl.

W drugiej części tygodnia (12-15 marca 2025 r.) pojawi się wiele niepożądanych zjawisk meteorologicznych. Eksperci wymieniają:

krupę śnieżną

opady deszczu ze śniegiem

wichury powyżej 100 km/h w górach

halny

Lato przyjdzie już kwietniu? Prognoza długoterminowa dla Polski

Jak widać na załączonym obrazku, połowa marca przyniesie dynamiczną pogodę z dużymi różnicami w temperaturach. Jeszcze ciekawiej wyglądają prognozy długoterminowe. W kwietniu 2025 roku temperatury mają być wyższe od normy wieloletniej na terenie całego kraju. Podobnie rzecz ma się z majem, czerwcem i lipcem. Wygląda na to, że już w czwartym miesiącu roku odnotujemy dni z temperaturami powyżej 20 stopni Celsjusza.

- Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju najprawdopodobniej będzie zawierać się w zakresie normy wieloletniej. Na północnym zachodzie i zachodzie kraju możliwa suma powyżej normy - przekazuje IMGW w prognozie długoterminowej na kwiecień.

