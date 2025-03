Załamanie pogody kwestią dni. To już pewne! Synoptycy ujawnili daty

Autor:

Ochłodzenie na horyzoncie. W tych regionach temperatury drastycznie spadną

Według prognoz IMGW, początek trwającego tygodnia nadal upływać będzie pod znakiem wiosennej, ciepłej i suchej pogody. Na południu Polski temperatura maksymalna przekroczy 20°C. Im bliżej weekendu, tym pogoda coraz bardziej zacznie się psuć. Zrobi się chłodniej, na północy kraju na termometrach poniżej 10°C w ciągu dnia. Wróci też deszcz, możliwe są również opady deszczu ze śniegiem. Nadal ciepło na południu kraju, ale już bez temperatur powyżej 20°C. Co więcej, uczucie chłodu może potęgować silny wiatr. Poniżej szczegóły tygodniowej prognozy IMGW na poszczególne dni.

Silny wiatr na początku tygodnia. Nawet 120 km/h!

W poniedziałek (10 marca) pogodnie na przeważającym obszarze kraju. Wieczorem na Podhalu oraz w Beskidzie Śląskim i Żywieckim możliwy słaby deszcz, a wysoko Tatrach – śnieg. Nadal ciepło. Najchłodniej nad samym morzem, tam zaledwie 9°C. Na termometrach od 14°C na północy, w centrum około 17°C, a najcieplej w południowej Polsce, tam do 21°C - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w rejonach podgórskich Karpat gdzieniegdzie dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w Tatrach wiatr silny i bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 120 km/h, południowo-zachodni - prognozuje IMGW.

Załamanie pogody. Wróci deszcz i śnieg. Pojawią się też burze!

Pogoda zacznie się psuć od wtorku (11 marca). Pojawi się przelotny deszcz, zaś w Tatrach spadnie deszcz ze śniegiem. Zrobi się też chłodniej. Nad samym morzem zaledwie 5°C. Na północnym zachodzie 8-10°C. Im dalej na południe, tym cieplej. W centrum około 14°C, zaś najcieplej na południowym wschodzie - do 18°C. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie miejscami porywisty, wysoko w Bieszczadach w porywach do 70 km/h, przeważnie południowo-zachodni i zachodni - zapowiada IMGW. Podobna pogoda w środę (12 marca). W czwartek (13 marca) na południu i południowym wschodzie kraju możliwe lokalne burze z opadami krupy. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz. Coraz chłodniej. Na północnym zachodzie maksymalnie 5-7°C północnym zachodzie, w centrum około 10°C. Najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam do 16°C.

W piątek (14 marca) prognozowany jest deszcz ze śniegiem w północnej Polsce. Tam też najchłodniej. Nad morzem około 5°C, na północy i zachodzie kraju 7-10°C. W centrum 12°C. Najcieplej w południowych regionach, tam do 18°C. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu chwilami porywisty, w rejonach podgórskich Karpat okresami dość silny i w porywach do 70 km/h, z kierunków zmieniających się - przewiduje IMGW.

Prognoza pogody na weekend. Dwucyfrowe temperatury w odwrocie

Jeszcze chłodniejszy ma być weekend. W sobotę (15 marca) na termometrach od 5°C na północy do 10°C na południu i 13°C miejscami na krańcach południowo-wschodnich. Ponadto ma padać deszcz. W niedzielę (16 marca) opady deszczu i deszczu ze śniegiem w południowej Polsce. W górach spadnie śnieg. Termometry pokażą od 4°C do 9°C. Na Podhalu niewiele powyżej zera.

Źródło: IMGW

