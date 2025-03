Problem trwa miesiącami. Niepokojące prognozy, eksperci podzieleni. "To może martwić"

Poszukują Polaków do pracy. Prawie 15 tysięcy złotych pensji i mieszkanie

To świetna oferta!

Wyjątkowy mural we Wrzeszczu. Niesie mocne przesłanie

To tu cała Polska przyjeżdżała na zakupy. W okresie PRL-u trójmiejskie targowiska były oazą luksusu

Powrót do przeszłości

Środa Popielcowa 2025. Kiedy wypada oraz czy to święto nakazane?

Autor:

Pogoda w marcu. Będzie ciepło i sucho. Problem się pogłębia

Kiedy rozmawiamy na temat pogody w najbliższych tygodniach z meteorologami, w ich odpowiedziach przewijają się dwa terminy: "powyżej normy" oraz "poniżej normy". Pierwszych z nich dotyczy temperatury. Każdy kolejny miesiąc ma zazwyczaj średnią temperaturę powietrza wyższą niż w ubiegłych latach. Taki ma być też marzec 2025. Szczegóły w materiale Pogoda długoterminowa. 20 stopni w marcu?! Ekspert IMGW rozwiewa wątpliwości

Terminu "poniżej normy" synoptycy zazwyczaj używają, mówiąc o deszczu. Deszczu jest za mało, Polska zmaga się z suszą, a temperatury są coraz wyższe. Sytuacja jest poważna. Analizując średnią opadów, prognozowaną na marzec 2025, polscy i zagraniczni eksperci różnią się w przewidywaniach. Z prognoz długoterminowych IMGW wynika, że średnia opadów w marcu będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej. Na południu i południowym wschodzie opadów może być mniej, natomiast na północnym wschodzie - więcej. Modele amerykańskie i europejskie sugerują raczej, że marzec 2025 upłynie nam jako miesiąc suchy, co tylko pogłębi problem suszy w Polsce. Podobnie było w lutym, na co zwracaliśmy uwagę w artykule Niepokojące zjawisko w Polsce. Mapy pogodowe wskazują jasno. Ekspert: "To może budzić obawy"

Ta wiadomość może martwić. Wiosną potrzebujemy deszczu, a już zimą opadów było bardzo niewiele. Prawdopodobnie wejdziemy w suszę meteorologiczną. Oby prognozy amerykańskie i europejskie dotyczące opadów nie sprawdziły się.

- mówi w rozmowie z "Super Expressem" dr Radosław Droździoł z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Oczywiście, prognozy długoterminowe sprawdzają się z mniejszym prawdopodobieństwem niż przewidywania na 2-3 kolejne dni, jednak najprawdopodobniej marzec 2025 będzie kolejnym suchym i ciepłym miesiącem, bez tak wyczekiwanego w Polsce deszczu.

Sonda Czy Polsce grozi susza? Tak, ocieplenie klimatu jest coraz bardziej widoczne Nie, synoptycy przesadzają Trudno powiedzieć